Пенсионные накопления россиян заморозят до 2020 года

Госдума в первом чтении одобрила инициативу о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2020 года, пишет ТАСС. Отмечается, что мораторий на накопительную часть не уменьшит объем пенсионных прав россиян.
По словам замминистра финансов Алексей Моисеев, заморозка накопительной части пенсии действует уже на протяжении пяти лет. Ожидается, что очередное продление моратория к 2020 году сократит трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 551,3 млрд рублей.
В законопроекте также сообщается, что к 2020 году средний размер страховой пенсии по старости составит 14 872 рубля, социальной — 9 658 рублей.
В следующем году планируется индексация пенсий на 3,7%. Это выше уровня годовой инфляции, который прогнозируется на уровне 3,2%. При этом выплаты работающим пенсионерам не будут индексировать.
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