Пенсионные накопления россиян заморозят до 2020 года

По словам замминистра финансов Алексей Моисеев, заморозка накопительной части пенсии действует уже на протяжении пяти лет. Ожидается, что очередное продление моратория к 2020 году сократит трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 551,3 млрд рублей.

В законопроекте также сообщается, что к 2020 году средний размер страховой пенсии по старости составит 14 872 рубля, социальной — 9 658 рублей.

В следующем году планируется индексация пенсий на 3,7%. Это выше уровня годовой инфляции, который прогнозируется на уровне 3,2%. При этом выплаты работающим пенсионерам не будут индексировать.