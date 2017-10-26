Пенсионные накопления россиян заморозят до 2020 года

Сегодня, 07:50.
Жизнь

Госдума в первом чтении одобрила инициативу о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2020 года, пишет ТАСС. Отмечается, что мораторий на накопительную часть не уменьшит объем пенсионных прав россиян.

Пенсионер с телефоном.
Пенсионер с телефоном. Фото: СС0.

По словам замминистра финансов Алексей Моисеев, заморозка накопительной части пенсии действует уже на протяжении пяти лет. Ожидается, что очередное продление моратория к 2020 году сократит трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 551,3 млрд рублей.

В законопроекте также сообщается, что к 2020 году средний размер страховой пенсии по старости составит 14 872 рубля, социальной — 9 658 рублей.

В следующем году планируется индексация пенсий на 3,7%. Это выше уровня годовой инфляции, который прогнозируется на уровне 3,2%. При этом выплаты работающим пенсионерам не будут индексировать.

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