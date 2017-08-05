Пентагон рекомендует президенту США разрешить поставку противотанковых ракет в Украину

Окончательное решение по вопросу еще не принято администрацией президента США Дональда Трампа, но военные настаивают на передаче. Американские власти обсуждают, как передавать комплексы Киеву- напрямую или через посредника, а также оценивают, смогут ли они обучить украинских военных обращаться с таким вооружением.

"Это правильный ход. Я вижу здесь явное влияние министра обороны Джеймса Мэттиса",- заявил NBC News адмирал в отставке Джеймс Ставридис. По словам бывшего военного, поставки комплексов "усилят способности Украины к сдерживанию" и "заставят российских агрессоров подумать, прежде чем использовать свое наступательное оружие".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах писала, что план поставок Пентагон разрабатывал в связке с Госдепартаментом. Сообщалось, что противотанковые ракеты (а помимо них, вероятно, и средства противовоздушной обороны), планируется разместить в местах, где "украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта". Мотив такого позиционирования — "ограничить риски эскалации" и оградить Киев от очевидной критики за "наступательные действия". При этом Вашингтон сохраняет за собой право отозвать техническую помощь, если украинские военные будут использовать ее ненадлежащим образом.

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса подчеркнула, что США не исключают поставок летальных орудий. Источники газеты утверждают, что глава ведомства Джеймс Мэттис эти шаги поддержал, тогда как Белый дом не в курсе планов американских военных.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в интервью RT предположил, что вместе с оружием в Украину наверняка прибудут и американские инструкторы, которые получают большие зарплаты, зачастую, за счет принимающей стороны. В таком случае Киев потратит на покупку вооружения деньги, которые следовало бы направить на социальные нужды, однако и этот шаг не поможет украинским властям в нападках на Россию, считает депутат.

В ДНР ранее утверждали, что США и страны НАТО уже давно нелегально поставляют оружие украинским силовикам.

Эдуард Басурин,

заместитель командира оперативного командования самопровозглашенной республики:

Неофициальные поставки оружия и боеприпасов из США и НАТО давно уже осуществляются украинским вооруженным силам. Один из последних подтверждающих фактов - это осколочные гранаты к РПГ-7 болгарского производства, которыми подразделения ВСУ с позиций в районе Авдеевки в ночь с 30 на 31 июля обстреляли район, прилегающий к городу Ясиноватая.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия высказывается большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что поставки оружия на Украину - очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.