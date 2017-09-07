Первые заморозки: в Алтайском крае ожидается минусовая температура

В ночь на пятницу, 8 сентября, в Алтайском крае и Барнауле ожидаются первые осенние заморозки.
Как сообщает Алтайский ЦГМС, ночью в крае +2+7, при прояснении местами в северных и западных районах заморозки до -1. В южных и восточных районах дождь,местами гроза, в предгорьях сильный дождь, утром при прояснении в западных районах туман. Днем +11+16.
В Барнауле ночью будет +3+5, на почве заморозки 0-1. В начале ночи дождь. Днем +12+14.
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