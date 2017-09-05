Ну и прогноз: сентябрь в Алтайском крае принесёт заморозки до -8°С, дожди и мокрый снег

В середине второй и третьей декад месяца ночью будет около +6…+11°С, днем +15…+20°С. Получается, что день города и края пройдет при теплой погоде.

Понижение температуры воздуха предполагается во второй пятидневке, начале и конце второй и третьей декад. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-4°С, днем будет в районе +7…+12°С. Возможны заморозки, в конце месяца местами сильные — до -3…-8°С.

Месячное количество осадков предполагается около нормы, по юго-востоку территории — меньше нормы, по северо-западу — больше нормы (18-40, в предгорных районах 41-94 мм).

В отдельные дни первой и третьей декад будут идти дожди различной интенсивности, в начале месяца местами грозы. Осадки будут в большинстве дней второй декады, во второй половине месяца в периоды похолоданий возможен мокрый снег.