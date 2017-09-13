Песков прокомментировал сообщения об участии Путина в президентских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что в Кремле принято решение по предвыборной кампании Владимира Путина в 2018 году, сообщает "Интерфакс".
Сообщалось, что российский лидер решил участвовать в выборах-2018, причем его выдвижение на новый срок должно пройти в два этапа.
"Это, скорее, пока политологические обсуждения. Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении", прокомментировал информацию Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что "забегать вперед никто не собирается", и отметил: "Вы знаете установку главы государства на то, чтобы работать, не поддаваясь преждевременным электоральным настроениям, что администрация и делает. Все остальное пока относится к категории политологических рассуждений".
Песков также заявил: "Администрация президента руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении. Из этого и состоит наша работа", пишет polit.ru.
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что в Кремле практически завершили разработку президентской стратегии Владимира Путина, которая будет состоять из двух этапов: в ноябре действующий президент объявит о согласии пойти на новый срок, примет участие в нескольких внутриполитических мероприятиях, а затем начнется его юридическое выдвижение как самовыдвиженца со сбором подписей.
В Кремле начали поиск новых доверенных лиц президента для выборов-2018, сообщил РБК.
Самому Путину на протяжении последнего года часто задают вопросы о его выдвижении, однако он никогда прямо не отвечал на этот вопрос. Считается, что он делает это для того, чтобы не "расхолаживать" государственную систему слишком ранним выдвижением. В интервью агентству Bloomberg в сентябре прошлого года Путин заявил, что пока рано говорить о том, будет ли он принимать участие в президентской гонке в 2018 году. Похожим образом президент ответил и в ходе "прямой линии" с населением 14 апреля 2016 года, пишет Газета.Ru.
Справка
Возможность для нового третьего срока Путину предоставила Конституция России, в которой говорится о том, что "Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд".
Таким образом, толкование этой статьи позволяло президенту страны баллотироваться на выборах, пропустив один срок. Подобная формулировка перекочевала в Конституцию 1993 года из поправленного варианта в 1991 году Конституции РСФСР.
В любом случае если Путин пойдет на эти президентские выборы, его срок по Конституции будет последним. В случае если Путин решит идти на новый срок после 2024 года без изменения Конституции, он должен будет, как и в 2008 году пропустить один президентский срок.
Согласно ранее опубликованным данным Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в случае участия президента России Владимира Путина в выборах главы государства 2018 года за него могут проголосовать 70–75% избирателей. В то же время эксперты отмечают, что ни один из оппонентов не сможет создать конкуренции российскому лидеру, так как Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения.
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