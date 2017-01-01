Почему в восьми районах Алтайского края резко "усохли" субсидии на оплату услуг ЖКХ

О том, что в Калманском районе у жильцов многоквартирных домов субсидия на услуги ЖКХ сильно "усохла", сообщил на своей страничке в Facebook депутат АКЗС Владислав Вакаев еще пару недель назад.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС ("Справедливая Россия"):

Сегодня позвонила мне руководитель отделения "Справедливой России" из Калманского района Надежда Константиновна Анисова. Возмущена и разочарована. Вместо привычной субсидии на ЖКХ в размере 1600 рублей ей на счет в конце января перевели всего 250 рублей.

В дальнейшем справороссам пришло обращение из Калманского района - подписал его примерно 20 жителей, говорит Людмила Суслова. Суть письма ровно та же: неожиданное сокращение субсидий.

Об этом же сообщает и "Змеиногорский вестник". "Эта проблема стала основной во второй половине января", — пишет издание. Что же произошло?

Нет тарифа — урезаем субсидию

Разговоры на этот счет велись разные. Кое-кто поначалу связал проблему с "медведевским подарком" — разовой выплатой пенсионерам по 5 тыс. рублей. Причем именно такие пояснения и дали жителям Калманки в Сбербанке, говорит Владислав Вакаев: доход из-за выплаты якобы увеличился, поэтому и уменьшилась субсидия, привязанная к достатку, пояснили в финучреждении.

Другие предположили: из-за проблем в экономике расходы на социальные выплаты уменьшились.

Однако все эти предположения оказались весьма далекими от истины. В министерстве труда и соцзащиты края altapress.ru рассказали: расходы на социальные выплаты за 2016 год составили 14,4 млрд. рублей, а на 2017 год предусмотрено на целый миллиард больше — 15,4 млрд.

Причина сокращения субсидий конкретно в Калманском районе оказалась в другом. Размер субсидии определяется исходя из стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Стандарт утверждается управлением края по госрегулированию цен и тарифов на основании сведений органов местного самоуправления.

Из ответа министерства

труда и соцзащиты Алтайского края:

Стандарт стоимости ЖКУ — это совокупность жилищно-коммунальных платежей за жилое помещение, определенных исходя из цен, тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг и краевых стандартов нормативной площади жилого помещения. В декабре 2016 года управлением по тарифам были признаны недействующими тарифы на тепловую энергию по отдельным поставщикам. В связи с чем с 1 января 2017 года при утверждении стандартов стоимости ЖКУ управлением по тарифам из них была исключена составляющая по отоплению.

Получается, стандарт стоимости ЖКУ, по которому рассчитывают субсидию, снизился. Это привело к уменьшению размера субсидии.

Стандарт стоимости ЖКУ на территории края на 2017 году утвержден решением управления по тарифам №674 от 23 декабря 2016 года.

Знать не обязаны

Сокращение субсидий людей застало врасплох. При этом Людмила Суслова обращает внимание и на возможное последствие. По ее словам, выплата субсидий очень дисциплинировала потребителей — ведь ее получали при условии отсутствия долгов по коммуналке. "Люди могут сказать: мне не дали субсидию, причем не по моей вине, я и платить не буду", — предполагает она. А взыскать этот долг по суду, вероятно, будет проблематично.

Людмила Суслова,

зампредседателя комитета по экономической политике и собственности АКЗС:

А если нет тарифа, теплоснабжающая организация не сможет взыскать в суде эту задолженность. Если не докажет свои затраты на теплоснабжение конкретного неплательщика, а это непросто.

Будет тариф — будет и субсидия

Решение проблемы напрашивается: нужно утвердить тарифы на тепловую энергию, а затем и новые стандарты стоимости ЖКУ, пояснили в минтрудсоцзащите.

Интересно, что в Змеиногорском районе, судя по информации "Змеиногорского вестника", этого ждать не стали и как-то сумели договориться выплачивать субсидии по старому тарифу. По крайней мере об этом заявил депутат, представляющий в АКЗС избирателей этого района.

Сергей Бенслер,

депутат АКЗС:

Вместе с председателем АКЗС Александром Алексеевичем Романенко удалось решить проблему. До утверждения тарифа (а это произойдет скоро) всем получателям субсидий она будет выдана по прежнему тарифу за услуги теплоснабжающей организации.

Возможно, какое-то решение будет найдено и для других муниципалитетов — по крайней мере, во фракции "Справедливая Россия" в АКЗС сейчас в этой ситуации разбираются.

Справка

В Калманском районе жилищные субсидии "усохли" в двух сельсоветах. В целом же по краю таких муниципалитетов, где субсидии уменьшились (или должны были уменьшиться), 18. Главным образом, это небольшие сельсоветы восьми районов края. Многоквартирных домов в них, конечно, немного.

К примеру, в селе Первомайском Бийского района - порядка 15. Судя по информации из решения управления по тарифам №674, проблема могла коснуться и села Верх-Обское, родины "народного губернатора" Михаила Евдокимова, где "многоквартирников" всего три. Но в райцентрах их больше: в Шипуново, например, 46 — здесь altapress.ru пользуется информацией краевой программы капремонты, в которую могут быть включены не все дома.

В целом же стандарт стоимости ЖКУ в 2017 году уменьшился в двух сельсоветах Бийского района, четырех Завьяловского, одном Каменского, трех Смоленского, двух Калманского, одном Немецкого, трех Шипуновского, одном Змеиногорского и в самом Змеиногорске.

Факт

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи (22 % совокупного дохода семьи или 18 % - для семей со среднедушевым доходом до двух величин включительно краевого прожиточного минимума). Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности.