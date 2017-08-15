Почти три тысячи птиц умерли от страха на "Тамбовской индейке"

Страховая компания "РСХБ-Страхование" выплатило ООО "Тамбовская индейка" (реализуемый "Черкизово" и испанской Grupo Fuertes проект полного цикла стоимостью более 10 млрд руб.) 1,57 млн рублей, после того как 2848 птиц умерли от страха.
Причиной гибели стал отек легких "из-за большого скопления птицы в одном месте на почве испуга от пресмыкающегося", которое заползло в корпус содержания индейки. Всего на предприятии застраховано более 660 тыс. птиц, пишет "Коммерсантъ".
По результатам рассмотрения предоставленных страхователем документов случай был признан страховым. Поголовье птиц было застраховано от рисков болезни, пожара, отравления, несчастного случая и стихийных бедствий.
Какое именно пресмыкающееся добралось до птиц, не уточняется.
Справка
Сельскохозяйственные животные сильнее подвержены стрессу, чем принято думать, цыплята могут умереть от страха перед громким звуком, так погибли, например, сотни китайских цыплят, напуганных звуком полицейской сирены, неожиданно сработавшей недалеко от фермы, пишет newsru.com.
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