В Алтайский край на один день придёт потепление перед морозами

Погода на 9 февраля

В Алтайском крае переменная облачность, ночью без осадков, днем на большей части территории мокрый снег, снег, по югу местами сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Температура днем -4...+1 °С, в предгорных районах +1…+6 °С. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, в западных и южных районах порывы до 20-25 м/с.

В Барнауле переменная облачность, ночью без осадков, в конце дня мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем около 0 °С. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.

В Республике Алтай переменная облачность, днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, метели. Температура воздуха днем -4…+1 °С, местами -5…-10 °С, по юго-востоку -15…-20 °С. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с, на перевалах до 24 м/с.

Ночью и днём 10 февраля с прохождением двойной системы холодных фронтов температура воздуха понизится. 9 и 10 февраля в крае действует штормовое предупреждение из-за метелей и похолодания.