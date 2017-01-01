В Алтайский край на один день придёт потепление перед морозами

На смену уходящему на восток антициклону в Алтайский край придет южный циклон с Урала. Он принесет мощную волну тепла, из-за которой днём 9 февраля температура воздуха повысится до -4...+1 °С, по югу до +1...+6 °С, сообщают синоптики. Но потепление будет кратковременным.
Погода на 9 февраля
В Алтайском крае переменная облачность, ночью без осадков, днем на большей части территории мокрый снег, снег, по югу местами сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Температура днем -4...+1 °С, в предгорных районах +1…+6 °С. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, в западных и южных районах порывы до 20-25 м/с.
В Барнауле переменная облачность, ночью без осадков, в конце дня мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем около 0 °С. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.
В Республике Алтай переменная облачность, днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, метели. Температура воздуха днем -4…+1 °С, местами -5…-10 °С, по юго-востоку -15…-20 °С. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с, на перевалах до 24 м/с.
Ночью и днём 10 февраля с прохождением двойной системы холодных фронтов температура воздуха понизится. 9 и 10 февраля в крае действует штормовое предупреждение из-за метелей и похолодания.
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