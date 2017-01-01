Алтайские синоптики прогнозируют ветер, метель и похолодание

В Алтайском крае на сутки 9 и ночью 10 февраля объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер, метель и похолодание.
Ожидается снег, местами мокрый и сильный, метель, гололедные явления, усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 20-25 м/с, на дорогах гололедица, местами снежные заносы, похолодание.
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