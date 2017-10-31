Природа, ты шутишь: в ближайшие три дня на Алтае будет плюсовая температура

Сегодня, 06:23.
Жизнь

На ближайшие три дня алтайские синоптики передали совсем не зимний прогноз: температура воздуха будет повышаться от +3...+8°С до +12...+17°С в среднем по краю. Местами в начале ноября обещают до +22°С, в Барнауле от +4...+6°С 31 октября до +13...+15°С 2 ноября.

Снег. Тепло.
Снег. Тепло. Фото: Михаил Хаустов.

Погода на 31 октября

В Алтайском крае:

  • без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица;
  • температура +3...+8°С, в юго-западных районах +8..+13°С;
  • ветер восточный, 3-8 м/с;

В Барнауле:

  • без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах местами гололедица;
  • температура +4...+6°С;
  • ветер восточный, 3-8 м/с;

В Республике Алтай:

  • без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах местами гололедица;
  • температура +5…10°С, местами -1…+4°С;
  • ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с;
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