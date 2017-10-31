Природа, ты шутишь: в ближайшие три дня на Алтае будет плюсовая температура

На ближайшие три дня алтайские синоптики передали совсем не зимний прогноз: температура воздуха будет повышаться от +3...+8°С до +12...+17°С в среднем по краю. Местами в начале ноября обещают до +22°С, в Барнауле от +4...+6°С 31 октября до +13...+15°С 2 ноября.

Погода на 31 октября В Алтайском крае: без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица;

температура +3...+8°С , в юго-западных районах +8..+13°С ;

, в юго-западных районах ; ветер восточный, 3-8 м/с; В Барнауле: без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах местами гололедица;

температура +4...+6°С ;

; ветер восточный, 3-8 м/с; В Республике Алтай: без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах местами гололедица;

температура +5…10°С, местами -1…+4°С ;

местами ; ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с;