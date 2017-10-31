Природа, ты шутишь: в ближайшие три дня на Алтае будет плюсовая температура

На ближайшие три дня алтайские синоптики передали совсем не зимний прогноз: температура воздуха будет повышаться от +3...+8°С до +12...+17°С в среднем по краю. Местами в начале ноября обещают до +22°С, в Барнауле от +4...+6°С 31 октября до +13...+15°С 2 ноября.
Погода на 31 октября
В Алтайском крае:
- без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица;
- температура +3...+8°С, в юго-западных районах +8..+13°С;
- ветер восточный, 3-8 м/с;
В Барнауле:
- без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах местами гололедица;
- температура +4...+6°С;
- ветер восточный, 3-8 м/с;
В Республике Алтай:
- без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах местами гололедица;
- температура +5…10°С, местами -1…+4°С;
- ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с;
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