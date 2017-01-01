Поискам разбившегося вертолета в Телецком озере мешают двухметровые волны

17 февраля специалисты трижды приостанавливали поиски рухнувшего в Телецкое озеро вертолета Robinson. Им мешает сильный ветер (до 15-18 м/с) и шторм. По данным источника altapress.ru, высота волны на озере достигает двух метров.
Как сообщили в сибирском региональном центре МЧС, чтобы продолжить поиск, нужно чтобы порывы ветра стихли до 8-12 м/с. Тогда возобновят работу вертолеты. Плавсредства снова выйдут на озеро, когда сила ветра будет не более 3-5 м/с и высота волны - не более полуметра.
Уже две ночи подряд, когда ветер стихает и на озере устанавливается штиль, в поисках активно задействуют глубоководное оборудование. Тёмное время суток не препятствует работе аппарата.
Поисковики уже обследовали почти 11 км берегов и 24 км акватории вдоль береговой линии. Также при помощи авиации они осмотрели более 146 кв.км. Аппаратом "FALKON" они полностью исследовали подводное пространство на глубине до 260, куда, предположительно, упал вертолёт. 16 февраля удалось найти лопасть вертолета.
Напомним, вертолет Robinson 66 упал в Телецкое озеро 12 февраля в 20.20. На борту R 66 находилось пять человек. 13 февраля было обнаружено тело одной из пассажирок.
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