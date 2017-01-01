Инфографика. Глубоководный робот "Фалькон", с помощью которого ищут вертолет в Телецком озере

13 февраля в Республику Алтай из Иркутской области был доставлен глубоководный аппарат "Фалькон", который используют в поисках вертолета, упавшего 12 февраля в Телецкое озеро. На борту летательного аппарата находились пять человек. На данный момент они числятся пропавшими без вести.
В месте падения вертолета глубина Телецкого озера достигает 200-300 метров. На такой расстояние водолазы погрузиться не могут, поэтому на большой глубине в поисковой операции работает робот, оснащенный видеокамерой и манипуляторами.
Как уже сообщал altapress.ru, к вечеру 14 февраля именно с помощью "Фалькона" на глубине около 230 метров спасатели обнаружили обломки рухнувшего Robinson-66.
Обслуживают этот глубоководный аппарат специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Как сообщили их коллеги из Республики Алтай, в поисках на Телецком озере байкальцы "вынуждены буквально на ходу, с учётом обстоятельств, усовершенствовать управление электронной машиной — аппарат попросту сносит мощным подводным течением". Днем 15 февраля, из-за ухудшения погодных условий (сильный ветер и высокая волна), использование аппарата "Фалькон", а также погружение водолазов были приостановлены.
"Фалькон" уже работал на Телецком озере в июле 2011 года. Аппарат опустился на глубину 203 метра в поисках затонувшего катера "Волга". На борту в момент крушения находились 13 человек, 9 из них были спасены, четверо погибли. Поисковая операция и подъем судна длились два месяца. Работы несколько раз приостанавливались из-за штормовой погоды. Судно в итоге было обнаружено с помощью робота "Фалькон". Катер и тела погибших удалось поднять на поверхность только в середине сентября.
Читайте трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета
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