Что известно о компании "Алтай Авиа", чей вертолет упал в Телецкое озеро

Сертификат Росавиации на коммерческие воздушные перевозки "Алтай Авиа" получила относительно недавно – в конце ноября 2016 года. Между тем история вертолетной компании, как говорится на ее сайте, "начинается задолго до ее появления". В 2003 году, согласно описанию, несколько энтузиастов решились на покупку первого в Сибири вертолета Robinson R44. Известно, он принадлежал финансово-промышленной группе "Сибма" Анатолия Банных, "Магису" и "Алтайкрайгазсервису".

Машина помогала решать представителям компаний деловые вопросы. Со временем "увлечение перерастало в нечто более серьезное". В 2004 году в пригороде Барнаула они оборудовали первую посадочную площадку с ангаром для хранения и обслуживания вертолета. В 2009 году бизнесмены решили создать на Алтае полноценный авиационный комплекса с развитой инфраструктурой. Однако авиакомпанию, отвечающую требованиям Федеральных авиационных правил, зарегистрировали только 2012 году.

Компания базируется в селе Чепош Чемальского района Республики Алтай. По данным kartoteka.ru, учредитель фирмы — "Барнаульская сетевая компания", которая занимается электросетевого комплекса краевой столицы, тарифы им утверждают краевое управление по госрегулированию цен и тарифов. Данная фирма вложила в уставный капитал без малого 300 млн рублей. Генеральный директор предприятия – Владимир Кутепов. Ранее он возглавлял вертолетную авиакомпанию "Алтайские авиалинии" (находится в собственности Алтайского края, эксплуатирует несколько Ми-8), пишет деловой авиационный портал "АТО".

"АлтайАвиа" продает, арендует и обслуживает вертолеты Robinson. Также компания обучает и переподготавливает пилотов, а также устраивает экскурсии по Горному Алтаю. Еще одна услуга фирмы – трансфер из аэропорта до места отдыха или населенного пункта.

На своем сайте фирма позиционирует себя как самый крупный частный вертодром в Сибири. В ее активе целая сеть посадочных площадок во многих популярных туристических объектах. Также компании принадлежат семь вертолетов: два Robinson R-44, два R-66, Europcopter EC130 и два МИ-8 разных модификаций. В штате "Алтай Авиа" пять пилотов.

Прокуратура нашла нарушения у учредителя

Доброе утро всем)))телецкоеозеро #телецкое #работа #самыш #катер #вертушка #турбаза #altayvillage Публикация от Экскурсии По Телецкому Озеру (@andrei_teletskoe) Июн 23 2016 в 8:17 PDT

База "Самыш", откуда 12 февраля вертолет забрал людей, также принадлежит "Барнаульской сетевой компании", пишет "Банкфакс".

Известно, ранее прокуратура Турочакского района выявила нарушения природоохранного законодательства в акватории озера Телецкого в урочище Самыш, где строится автомобильная дорога. Как выяснила прокуратура, "Барнаульская сетевая компания" вела строительство в водоохраной зоне озера, сообщают "Новости Горного Алтая".

По данным пресс-службы надзорного органа, эта дорога "представляет собой насыпь из размываемых грунтов с добавлением каменистого материала различной крупности". Отвалы размываемых грунтов размещены на расстоянии менее 1 м от уреза воды, то есть в границах прибрежной защитной полосы Телецкого озера, в связи с чем допускается загрязнение воды.

Прокурор района обратился с исковым заявлением к ООО "Барнаульская сетевая компания" о возложении на общество обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет средств ответчика в соответствии с проектом восстановительных работ. Требования прокурора были удовлетворены судом в полном объеме.

Однако ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке. Суд второй инстанции оставил решение районного суда без изменения, а жалобу без удовлетворения, таким образом, оно вступило в законную силу.

Теперь БСК должна разработать проект восстановительных работ и произвести их. Эти работы будут производиться на отрезках, где были допущены нарушения. Строительство дороги к Самышу при этом продолжится.

Факт

60 тыс. рублей стоил один час аренды разбившегося самолета Robinson R66. Стоимость такого вертолета начинается с отметки $870 тыс. Источник: сайт компании "Алтай Авиа".

Справка

Кордон Самыш расположен на левом, незаповедном берегу Телецкого озера, в 10 км от села Иогач. Известно, что в рамках развития туристско-рекреационного кластера в окрестностях Телецкого озера планируется строительство дороги от Иогача до горнолыжного комплекса на горе Кукуя и до устья реки Самыш общей протяженностью более 16 км.