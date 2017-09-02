Польша построит забор для защиты от кабанов с Украины и Белоруссии

В Польше собираются построить забор длинной 700 км. Он должен пресечь миграцию диких кабанов на границе с Украиной и Белоруссией. Строительство забора обойдется в 30 млн долларов, пишет РБК.
Польские власти уже разработали необходимый проект строительства забора. Сейчас он проходит правовую и экологическую экспертизу.
Забор нужен полякам, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов, которые являются разносчиками африканской чумы свиней (АЧС). Эксперты считают, что АЧС была занесена в Польшу дикими кабанами из Белоруссии. Наиболее опасные месяцы, когда заболевание распространяется особенно быстро, являются июнь, июль и август.
Африканская чума свиней — особо опасная вирусная болезнь. Она поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года, писал altapress.ru. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет. Среди животных болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.
Инкубационный период заболевания составляет от двух до шести суток. При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков, при остром — у животных повышается температура тела до 40,5–42,0 градуса, отмечаются одышка, кашель, приступы рвоты, параличи задних конечностей.
Заболевание приближается к Алтайскому краю. Свинокомплекс компании "Барнаульский пищевик", располагающийся в селе Клочки Ребрихинского района, отказался от закупки кормов из Омской области, где до сих пор не локализованы вспышки этого опасного вируса.
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