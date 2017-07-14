После укуса гадюки житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию

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Происшествия

В Санкт-Петербурге 13 июля 33-летнего мужчину укусила гадюка.

Змея.
Змея. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", нападение змеи произошло у Юнтоловского лесопарка в Санкт-Петербурге. Пострадавший получил укус в палец левой кисти.

Мужчина помещен в токсикологическую реанимацию, он находится в тяжелом состоянии.

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