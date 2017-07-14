После укуса гадюки житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", нападение змеи произошло у Юнтоловского лесопарка в Санкт-Петербурге. Пострадавший получил укус в палец левой кисти.

Мужчина помещен в токсикологическую реанимацию, он находится в тяжелом состоянии.