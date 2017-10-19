Пожарный извещатель спас многодетную семью из Алейска от беды

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, дом, в котором случился пожар, принадлежит многодетной семье, где пятеро несовершеннолетних детей. В день, когда случился пожар, дома находились трёхлетняя девочка с бабушкой. Пожилая женщина услышала пронзительный звук пожарного извещателя, сработавшего на задымление, но не смогла дозвониться до МЧС, потому что от волнения набирала неверный номер. Женщина попыталась позвать на помощь соседей, однако на улице никого не оказалось.

А в это время огнеборцы уже ехали на место пожара, потому что прибор передал сообщение о возгорании на мобильный телефон оперативного дежурного. Через минуту пожарный расчёт выехал к месту происшествия.

В доме было сильное задымление, горели постельные принадлежности на деревянной кровати. Бабушку и ребенка сразу вывели на свежий воздух, пожар ликвидировали на ранней стадии. Значительного ущерба он не принес. Причиной происшествия стала детская шалость.

Смс-сообщение о пожаре пришло и главе семейства. Когда он приехал домой, все уже было в порядке.

Автономные пожарные извещатели современного образца с GSM-оповещением устанавливаются в Алтайском крае на средства регионального правительства. В июле 2017 года краевой грант выиграло отделение всероссийского добровольного пожарного общества. Власти Алтайского края активно взялись за оснащение мест проживания социально уязвимых категорий населения пожарными извещателями по рекомендации Сибирского регионального центра МЧС России.