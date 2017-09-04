Представитель мэрии Барнаула посетовала на общественную пассивность бизнес-сообщества

Проекты муниципальных документов, касающиеся бизнеса, выставляют на публичное обсуждение с 2015 года. Эта мера должна была улучшить деловой климат, выявляя в правовых актах избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнесменов и инвесторов. Процедуру назвали нельзя сказать, чтобы понятно: "оценка регулирующего воздействия". Но главное, что на сайте мэрии создали особый раздел, на котором можно познакомиться с проектами.

После того, как проект муниципального документа прошел оценку, его до недавнего времени выносили еще и на общественное обсуждение. И Екатерина Шаповалова пояснила депутатам гордумы, что процедура была упрощена, общественное обсуждение исключили.

Екатерина Шаповалова,

председатель правового комитета администрации Барнаула:

Месяц дается на оценку регулирующего воздействия, потом идет аналогичная процедура, которая называется общественным обсуждением, в лучшем случае на 60 дней мы откладываем принятие какого-либо нормативного правового акта.

На вопрос депутата Оксаны Молодых, консультировались ли власти с предпринимателями, Шаповалова ответила: консультаций не было. По ее словам, за три года оценки регулирующего воздействия от субъектов предпринимательской деятельности вообще никаких предложений не поступило. Значит, не нужен и второй этап — общественное обсуждение.

Обсуждение постфактум

Предприниматели со своей стороны говорят, что институт в полной мере просто не работает. Ведь часть проектов, которые их напрямую касаются, по каким-то причинам заранее по-прежнему не обсуждают. К примеру, постановление горадминистрации о типах и видах рекламных конструкций, которое очень болезненно восприняли в бизнес-сообществе, обсуждать пришлось только постфактум.

Татьяна Ларина, член правления "Алтайского союза предпринимателей" (АСП), говорит, что год назад провела экспертизу постановления. Но за это время пока не видит результатов.

Татьяна Ларина,

член правления АСП:

Документ вынесли на краевую межведомственную комиссию, на координационный совет предпринимателей при горадминистрации, его негативные для бизнеса последствия обсуждали в прессе и на круглых столах. Зачем нужна правовая оценка, если на нее никто не реагирует?

Еще один член правления АСП Людмила Замышляева говорит, что в ближайшее время изменения в это постановление все-таки должны быть приняты. И они тоже должны обсуждаться публично. Но этого вновь не сделано.

Второй пример — постановление о платных парковках: его тоже предварительно не обсуждали. Хотя и оно касается бизнес-сообщества напрямую, уверена Татьяна Ларина. По ее мнению, в случае, если платные парковки будут организованы на пр. Ленина, это приведет к оттоку покупателей в расположенных там магазинах. Люди просто не захотят платить, предпочтут парковаться во дворах, а в магазины за покупками ходить не будут. Следствием этого будет сокращение налоговых поступлений.

25 проектов

Да и сведения Екатерины Шаповаловой о том, что барнаульские предприниматели полностью игнорируют оценку готовящихся нормативных актов, мягко говоря, не совсем точные.

К примеру, на проект постановления о перечне и допустимых концентраций загрязняющих веществ в промышленных стоках, по поводу которого много лет шли оживленные дискуссии, от предпринимателей и бизнес-объединений поступило сначала шесть предложений. А потом, уже перед общественными слушаниями, еще 10.

88 замечаний вызвал и проект сокращения расстояния от точек торговли алкоголем до школ, детсадов и больниц с 40 до 10-30 метров. Правда, обращения пришли не от предпринимателей, а от коллективов этих учреждений, которые были резко против решения. Всего с начала 2015 года для проведения оценки регулирующего воздействия выставили 25 проектов, из них реакцию сообщества вызвали порядка пяти.

Проигнорировали, например, проекты актов о целевых грантах для создания бизнеса, о предоставлении юрлицам муниципальных гарантий. "Пока лично бизнеса правовой акт не касается, бизнес, к сожалению, шевелиться не хочет", — сказал на это один из депутатов гордумы.

Со своей стороны Людмила Замышляева предполагает, что мнение предпринимателей властям по-прежнему неинтересно, а новый институт так и остался декларацией.