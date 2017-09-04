Платные парковки в Барнауле организуют на бюджетные деньги

Как следует из документа, "уполномоченной организацией", которая будет заниматься развитием сети платных парковок в Барнауле, станет муниципальное учреждение. По информации altapress.ru, эти функции должны дать МБУ "Автодорстрой". Таким образом, город отказывается от частных инвестиций. Создавать платные парковки будут на средства бюджета Барнаула и доходов МБУ.

Решать, где именно появятся платные парковки, будет комитет по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи. В каждом случае его специалисты проанализируют градостроительную ситуацию и места скопления автотранспорта, а затем разработают схему расстановки машин на будущей платной парковке.

На всех платных парковках установят паркоматы и информационные щиты. Последние подскажут водителям режим работы и вместимость парковки, а также ближайшие места, где можно оставить машину бесплатно.

Организатор платной зоны не отвечает за сохранность автомобиля. Он лишь обслуживает инфраструктуру и отвечает за чистоту.

В постановлении прописано, что первые 20 минут стоянки в платной зоне будут бесплатны. Полностью от платы освободят инвалидов и представителей экстренных служб. Стоимость услуги пока не известна: чиновники рассчитают её позже по специальной методике.

Напомним, мэрия уже несколько лет готовится к тому, чтобы организовать на улицах Барнаула сеть платных парковок. Крупные города Европы и России идут на это, чтобы стимулировать автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт и тем самым разгружать дороги от пробок.

В мае 2015 года компания из Красноярска "Инфоком" представила администрации Барнаула свой проект. Инвестор готов был организовать в краевой столице платное парковочное пространство на свои деньги, несколько лет собирать с автомобилистов деньги, а после передать всю инфраструктуру в собственность муниципалитета. По такой же схеме "Инфоком" с апреля 2015 года стал работать в Красноярске. Однако в конце августа 2017 года инвестор объявил о том, что проект провалился.

Первая платная парковка в Барнауле заработает уже этой осенью — на Привокзальной площади.

Весной 2017 года в администрации Барнаула altapress.ru говорили, что массово платные парковки на улицах Барнаула могут появиться уже в 2018 году. По предварительным данным, их собираются оборудовать на месте ныне бесплатных мест для стоянок авто на основных магистралях города — проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском, а также между ними на перпендикулярных им улицам.

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