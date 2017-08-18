Прибывающим из Турции туристам в аэропортах будут мерить температуру

Тем не менее, некоторые эксперты полагают, что повышенная температура — это не основной показатель заражения вирусом Коксаки. Этот симптом говорит и о многих других инфекциях. "Существует более 150 видов болезней, при которых поднимается температура. Это не показатель", - заявил академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает, что измерение температуры в аэропортах позволит выявить хотя бы часть зараженных, чтобы быстро среагировать.

Температуру меряют с помощью тепловизоров. Если она повышена и есть подозрение на заболевание, человека обязуют пройти медицинское обследование.

Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для пострадавших от вируса Коксаки.