Прибывающим из Турции туристам в аэропортах будут мерить температуру

Российским туристам, которые возвращаются из Турции, начали измерять температуру в аэропортах, сообщают "Известия". По мнению Роспотребнадзора, эта мера позволит не допустить распространение вируса Коксаки.
Тем не менее, некоторые эксперты полагают, что повышенная температура — это не основной показатель заражения вирусом Коксаки. Этот симптом говорит и о многих других инфекциях. "Существует более 150 видов болезней, при которых поднимается температура. Это не показатель", - заявил академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов.
Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает, что измерение температуры в аэропортах позволит выявить хотя бы часть зараженных, чтобы быстро среагировать.
Температуру меряют с помощью тепловизоров. Если она повышена и есть подозрение на заболевание, человека обязуют пройти медицинское обследование.
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для пострадавших от вируса Коксаки.
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