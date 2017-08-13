Просто "Сказка": алтайский театр кукол готовит новый фирменный стиль

Молодые дизайнеры уже набросали разные варианты фирменного стиля, эскизы афиш к спектаклям из текущего репертуара, дизайн сайта, а также идеи по оформлению нового проекта – "Театр на подушках", который в этом сезоне откроется в "Сказке".

Надежда Васильева,

директор театра кукол "Сказка":

Мы хотим, чтобы наш фирменный стиль объединил театральные традиции и современность, чтобы он стал узнаваемым. Возможно, что визуальной основой, от которой мы будем отталкиваться, станет архитектурное решение нашего будущего здания на улице Пушкина.

На первом этапе из предложенных проектов и эскизов были отобраны те, которые больше всего соответствуют формату театра "Сказка". Теперь дизайнеры сосредоточатся на их детальной разработке, говорят в театре.

Добавим, что после того, как здание театра на ул. Пушкина признали аварийным, труппа несколько лет работала в ДК Моторостроителей. Весной 2017 года компания "Киномир" отказалась продлевать аренду здания кинотеатра "Родина", летом чиновники от культуры приняли решение временно перевезти сюда "Сказку", пока будет строится новое здание театра. Старую постройку обещают снести в этом году.