Путин на рыбалке в Сибири "гонялся" за щукой два часа. Подробности

На вопрос, превзошел ли нынешний трофей пойманную президентом в 2013 году 21-килограммовую щуку, Песков ответил неопределенно. По его словам, рекорда не случилось, но было "интереснее, чем раньше".

Президент России Владимир Путин во время двухдневной остановки в Южной Сибири два часа "гонялся за щукой", сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Путин сделал почти двухдневную остановку в Туве, в южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам", — рассказал Песков.

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и главы Тувы Шолбан Кара-оол. Путин на отдыхе "занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме".

"Ему на маску установили камеру GoPro. Есть достаточно уникальные кадры его охоты на щук. Эти кадры вместе с другими видео и фото материалами, включая совершенно гениальные съемки с квадрокоптера мы сделаем доступными для всех", — пообещал Песков.

"Путин гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился", — уточнил он.

По его словам, 7 августа эти материалы будут доступны для телеканалов, а чуть позже — в тот же день — они "без какой-либо редактуры" будут опубликованы на сайте Кремля, пишет "Росбалт".

Справка

Путин уже неоднократно бывал на рыбалке в этом регионе. Так, в июле 2013 года он провел выходные в Туве и Хакасии на озере Токпак-Холь. Тогда Песков объяснял, что поскольку этот район абсолютно безлюдный, то там наблюдается "буйство природы и буйство рыбы". "Даже егерь, который был вместе с Путиным, сказал, что такого раньше не видел, когда Путин поймал щуку свыше 21 кг весом, тянул он ее более трех минут", - рассказывал Песков. По его словам, из щуки сделали котлеты.

Сам Путин объяснил величину пойманной им щуки удаленностью места рыбалки от цивилизации. На встрече с участниками молодежного форума "Селигер-2013" он отметил, что не все верят масштабу его улова. Путин рассказал, что это правда, а щука была такой большой, "потому что вокруг на 300 километров нет жилья, нет дорог".

Компаньонами Путина на рыбалке становились многие высокопоставленные персоны. Например, в 2007 году он рыбачил в Туве вместе с князем Монако Альбером II, а в 2001 году - в Санкт-Петербурге с президентом Франции Жаком Шираком. В июле 2007 года Путин рыбачил вместе с президентом США Джорджем Бушем и экс-президентом США Джорджем Бушем - старшим около поместья семьи Буш "Уокерс Пойнт" в штате Мэн.

Ранее Песков опроверг информацию о том, что президент проводит короткий отпуск в тайге, но позже рассказал о "рыбацких планах" главы государства: "4 августа президент будет работать в Бурятии. По дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку", — цитирует пресс-секретаря ТАСС.