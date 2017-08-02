Песков рассказал, что Путин в Сибири поедет на рыбалку

"По дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в Южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку", — отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что в Амурской области запланированы мероприятия с участием президента РФ, 4 августа — в Бурятии, пишет znak.com.

Ранее altapress.ru сообщал, что борт №1 президента приземлился в аэропорту Абакана в Хакасии 31 августа. Накануне вертолеты курсировали над Абаканом в сторону Тувы. Кроме того, есть данные, что на минувших выходных в Абакан прилетел министр обороны Сергей Шойгу, пишет 19rus.info.

Факт

Президент регулярно ездит рыбачить. В сентябре 2016 года Путин ловил рыбу на озере Ильмень, а в Рождество встретился с рыбаками, с которыми познакомился во время поездки в Свято-Юрьевском монастыре в Великом Новгороде.