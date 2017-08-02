Песков рассказал, что Путин в Сибири поедет на рыбалку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал "Интерфаксу" о планах Владимира Путина на эту неделю.
"По дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в Южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку", — отметил пресс-секретарь.
Песков добавил, что в Амурской области запланированы мероприятия с участием президента РФ, 4 августа — в Бурятии, пишет znak.com.
Ранее altapress.ru сообщал, что борт №1 президента приземлился в аэропорту Абакана в Хакасии 31 августа. Накануне вертолеты курсировали над Абаканом в сторону Тувы. Кроме того, есть данные, что на минувших выходных в Абакан прилетел министр обороны Сергей Шойгу, пишет 19rus.info.
Факт
Президент регулярно ездит рыбачить. В сентябре 2016 года Путин ловил рыбу на озере Ильмень, а в Рождество встретился с рыбаками, с которыми познакомился во время поездки в Свято-Юрьевском монастыре в Великом Новгороде.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.