Путин лишил пособия военных, не прошедших тест на наркотики

Военнослужащие, которые перед увольнением не прошли тест на наркотики, не получат денежного пособия. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовал официальный сайт правовой информации.
Согласно нововведениям, денежное пособие не дадут военному в случае, если он не пройдет тест на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. Лишение зарплаты грозит тем, кто был замечен за употреблением наркотиков или психотропных веществ, пишет ura.ru.
Ранее Минобороны России сообщило, что более 140 тыс. человек были призваны в армию весной 2017 года, — напоминает RT.
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