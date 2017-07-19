Путин лишил пособия военных, не прошедших тест на наркотики

Согласно нововведениям, денежное пособие не дадут военному в случае, если он не пройдет тест на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. Лишение зарплаты грозит тем, кто был замечен за употреблением наркотиков или психотропных веществ, пишет ura.ru.

Ранее Минобороны России сообщило, что более 140 тыс. человек были призваны в армию весной 2017 года, — напоминает RT.