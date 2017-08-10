Пьяные барнаульцы во время драки повредили полицейский автомобиль

Вечером 9 августа, движение на улице Попова парализовала драка мужчин. На место выехал наряд полиции. Во время задержания конфликтующие повредили окно машины ГИБДД, сообщает Barnaul 22.
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что по предварительной информации, в 22.30 на пересечении улиц Попова-Энтузиастов произошел конфликт между двумя мужчинами, в который оказались вовлечены еще несколько человек. В результате конфликтующие стороны переместились на проезжую часть, очевидцы вызвали полицию.
Во время задержания мужчины разбил окно патрульного автомобиля. Никто из полицейских не пострадал.
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