Пьяные барнаульцы во время драки повредили полицейский автомобиль

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что по предварительной информации, в 22.30 на пересечении улиц Попова-Энтузиастов произошел конфликт между двумя мужчинами, в который оказались вовлечены еще несколько человек. В результате конфликтующие стороны переместились на проезжую часть, очевидцы вызвали полицию.

Во время задержания мужчины разбил окно патрульного автомобиля. Никто из полицейских не пострадал.