Радиоприемники, автомагнитолы и телецентр: что за завод горит в Барнауле

23 декабря произошел пожар в административном здании Барнаульского радиозавода. Сотрудники МЧС шесть часов борются с огнем. Из-за пожара перекрыто движение по улицам вокруг предприятия. Altapress.ru рассказывает, что это за завод.
30 апреля 1943 года Государственным Комитетом Обороны принято решение о передислокации предприятия из города Канибадама (Таджикская ССР) в город Барнаул. В сложных условиях военного времени уже в конце 1943 года первые партии танковых радиостанций были отгружены на фронт. Девиз "Все для фронта, все для Победы" стал законом и смыслом жизни заводского коллектива. Всего за годы войны было выпущено более 10000 танковых радиостанций.
С 1945 года завод перешел на изготовление товаров для народа, первым из которых стал трехдиапазонный радиоприемник "Алтай". В мае 1946 года начинается производство трансляционных усилителей, которые периодически модернизировались и были основной продукцией завода до 1961 года. Усилителями оборудовались железнодорожные вокзалы, поезда, пароходы, трансляционные узлы в городах, поселках и селах, дома отдыха и санатории.
В 1954 году завод приступил к серийному выпуску радиостудийной аппаратуры, которой были оснащены стадион имени В.И.Ленина в Москве, Дом радио в Ленинграде, студия во Дворце культуры в Варшаве.
В 1956 году на заводе было изготовлено все радиостудийное и телевизионное оборудование для Алтайского телецентра.
1968 год. Главным направлением развития завода становится совершенствование управления производством на научной основе. Завод стал пионером внедрения АСУП на Алтае. Создан информационный вычислительный центр.
В 1970 году была принята в эксплуатацию первая очередь автоматизированной системы управления "Барнаул". АСУ "Барнаул" была использована на 50 промышленных предприятиях и в научно-исследовательских организациях Алтайского края, Новосибирска, Свердловска, Одессы и в других городах, а комплекс "Материальные ресурсы" этой системы был передан Болгарии.
В ноябре 1977 года принята в промышленную эксплуатацию АСУ "Сигма". Внедрение АСУ "Сигма" позволила увеличить объем производства и производительность труда в 1,7 раза. Около ста предприятий страны различных отраслей внедрили АСУ "Сигма".
На заводе широко внедряются станки с числовым программным управлением. Создан и развивается участок токарных станков с ЧПУ в механическом цехе, что позволило значительно снизить трудоемкость и сроки выполнения токарных работ.
1971-1980 годы. Освоен выпуск изделий:
- радиопеленгатор "Лес" для спортивных соревнований "Охота на лис";
- аппаратура "Обь" для передачи и приема информации автоматизированной системы управления производством по телефонным каналам связи;
- система громкоговорящей и радиотелефонной связи "Катунь" для диспетчерской связи в совхозах и колхозах страны;
- автотрансформаторы;
- аппаратура связи для обмена информацией между подразделениями предприятия и вычислительным центром;
- коротковолновые магистрально-приемные устройства;
- аппарат магнитной записи непрерывной метеоинформации для гражданской авиации;
- громкоговоритель "Алтай";
- детали для детского технического творчества "Сувенир Попова";
- автомобильная магнитола "Алтай-301-Стерео";
- радиоприемник ультракоротковолнового диапазона марки "Барнаул" для беспроводной сети радиовещания Алтайского края и других регионов;
- электромеханические фильтры.
Кроме товаров народного потребления, более 90% в объеме выпускаемой продукции составлял государственный заказ.
Открытое акционерное общество "Барнаульский радиозавод" создано в 1997 году на базе Барнаульского радиозавода, является одним из социально-значимых предприятий Алтайского края. В 90-х годах в связи с сокращением финансирования государственного заказа на заводе активизировалась работа по подготовке производства и выпуску продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, востребованных на рынке.
Заводом были освоены в производстве:
- автомобильная стереомагнитола марки "Луч", которая была награждена на Международной выставке-ярмарке "Экспо-связь" дипломом как лучший экспонат;
- коммуникационное оборудование для предприятий электросвязи;
- электротехническое оборудование для электроснабжающих сетей предприятий.
Коммутационная продукция, выпускаемая заводом, используется предприятиями связи Дальнего Востока, Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей.
В 2002 году на Барнаульском радиозаводе освоены в производстве телекоммуникационные шкафы и аксессуары к ним, поставка которых осуществляется филиалом и отделением Сберегательного банка Российской Федерации, а также другим фирмам, осуществляющим монтаж телекоммуникационных сетей.
В 2004 году разработаны шкафы, предназначенные для управления передвижными и стационарными дизельными электростанциями и установками 2-ой степени автоматизации, аппаратура громкоговорящей связи по сети 220 В 50 Гц и котлы электронагревательные модульные. Аппаратура громкоговорящей связи обеспечивает доведение оперативной информации до персонала предприятия, учебного учреждения, организации в случае возникновения пожароопасной ситуации, угрозы террористического акта и в других экстремальных ситуациях.
Открыты филиалы кафедры систем автоматизированного проектирования и двигателей внутреннего сгорания Алтайского Государственного технического университета им И.И.Ползунова для конструкторско-технологической специализации студентов и выполнения преподавателями и студентами хоздоговорных работ по конструированию новой продукции.
Продукция завода в конкурсах на "Лучший алтайский товар" неизменно награждается дипломами и медалями.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.