Радиоприемники, автомагнитолы и телецентр: что за завод горит в Барнауле

1 Когда радиозавод открылся в Барнауле

30 апреля 1943 года Государственным Комитетом Обороны принято решение о передислокации предприятия из города Канибадама (Таджикская ССР) в город Барнаул. В сложных условиях военного времени уже в конце 1943 года первые партии танковых радиостанций были отгружены на фронт. Девиз "Все для фронта, все для Победы" стал законом и смыслом жизни заводского коллектива. Всего за годы войны было выпущено более 10000 танковых радиостанций.

С 1945 года завод перешел на изготовление товаров для народа, первым из которых стал трехдиапазонный радиоприемник "Алтай". В мае 1946 года начинается производство трансляционных усилителей, которые периодически модернизировались и были основной продукцией завода до 1961 года. Усилителями оборудовались железнодорожные вокзалы, поезда, пароходы, трансляционные узлы в городах, поселках и селах, дома отдыха и санатории.