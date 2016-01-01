Радиоприемники, автомагнитолы и телецентр: что за завод горит в Барнауле

475
Сегодня, 13:10.
Экономика

23 декабря произошел пожар в административном здании Барнаульского радиозавода. Сотрудники МЧС шесть часов борются с огнем. Из-за пожара перекрыто движение по улицам вокруг предприятия. Altapress.ru рассказывает, что это за завод.

Пожар на радиозаводе. 23 декабря 2016 года.
Пожар на радиозаводе. 23 декабря 2016 года. Фото: vk.com/barneos22.
1 Когда радиозавод открылся в Барнауле

30 апреля 1943 года Государственным Комитетом Обороны принято решение о передислокации предприятия из города Канибадама (Таджикская ССР) в город Барнаул. В сложных условиях военного времени уже в конце 1943 года первые партии танковых радиостанций были отгружены на фронт. Девиз "Все для фронта, все для Победы" стал законом и смыслом жизни заводского коллектива. Всего за годы войны было выпущено более 10000 танковых радиостанций.

С 1945 года завод перешел на изготовление товаров для народа, первым из которых стал трехдиапазонный радиоприемник "Алтай". В мае 1946 года начинается производство трансляционных усилителей, которые периодически модернизировались и были основной продукцией завода до 1961 года. Усилителями оборудовались железнодорожные вокзалы, поезда, пароходы, трансляционные узлы в городах, поселках и селах, дома отдыха и санатории.

2 Чем предприятие занималось после войны?

В 1954 году завод приступил к серийному выпуску радиостудийной аппаратуры, которой были оснащены стадион имени В.И.Ленина в Москве, Дом радио в Ленинграде, студия во Дворце культуры в Варшаве.

В 1956 году на заводе было изготовлено все радиостудийное и телевизионное оборудование для Алтайского телецентра.

1968 год. Главным направлением развития завода становится совершенствование управления производством на научной основе. Завод стал пионером внедрения АСУП на Алтае. Создан информационный вычислительный центр.

3 Чем завод занимался в 70-80 годы ХХ века?

В 1970 году была принята в эксплуатацию первая очередь автоматизированной системы управления "Барнаул". АСУ "Барнаул" была использована на 50 промышленных предприятиях и в научно-исследовательских организациях Алтайского края, Новосибирска, Свердловска, Одессы и в других городах, а комплекс "Материальные ресурсы" этой системы был передан Болгарии.

В ноябре 1977 года принята в промышленную эксплуатацию АСУ "Сигма". Внедрение АСУ "Сигма" позволила увеличить объем производства и производительность труда в 1,7 раза. Около ста предприятий страны различных отраслей внедрили АСУ "Сигма".

На заводе широко внедряются станки с числовым программным управлением. Создан и развивается участок токарных станков с ЧПУ в механическом цехе, что позволило значительно снизить трудоемкость и сроки выполнения токарных работ.

1971-1980 годы. Освоен выпуск изделий:

  • радиопеленгатор "Лес" для спортивных соревнований "Охота на лис";
  • аппаратура "Обь" для передачи и приема информации автоматизированной системы управления производством по телефонным каналам связи;
  • система громкоговорящей и радиотелефонной связи "Катунь" для диспетчерской связи в совхозах и колхозах страны;
  • автотрансформаторы;
  • аппаратура связи для обмена информацией между подразделениями предприятия и вычислительным центром;
  • коротковолновые магистрально-приемные устройства;
  • аппарат магнитной записи непрерывной метеоинформации для гражданской авиации;
  • громкоговоритель "Алтай";
  • детали для детского технического творчества "Сувенир Попова";
  • автомобильная магнитола "Алтай-301-Стерео";
  • радиоприемник ультракоротковолнового диапазона марки "Барнаул" для беспроводной сети радиовещания Алтайского края и других регионов;
  • электромеханические фильтры.

Кроме товаров народного потребления, более 90% в объеме выпускаемой продукции составлял государственный заказ.

4 Что стало с заводом после перестройки?

Открытое акционерное общество "Барнаульский радиозавод" создано в 1997 году на базе Барнаульского радиозавода, является одним из социально-значимых предприятий Алтайского края. В 90-х годах в связи с сокращением финансирования государственного заказа на заводе активизировалась работа по подготовке производства и выпуску продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, востребованных на рынке.

Заводом были освоены в производстве:

  • автомобильная стереомагнитола марки "Луч", которая была награждена на Международной выставке-ярмарке "Экспо-связь" дипломом как лучший экспонат;
  • коммуникационное оборудование для предприятий электросвязи;
  • электротехническое оборудование для электроснабжающих сетей предприятий.

Коммутационная продукция, выпускаемая заводом, используется предприятиями связи Дальнего Востока, Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей.

5 Как работает радиозавод в настоящее время?

В 2002 году на Барнаульском радиозаводе освоены в производстве телекоммуникационные шкафы и аксессуары к ним, поставка которых осуществляется филиалом и отделением Сберегательного банка Российской Федерации, а также другим фирмам, осуществляющим монтаж телекоммуникационных сетей.

В 2004 году разработаны шкафы, предназначенные для управления передвижными и стационарными  дизельными  электростанциями и установками 2-ой степени автоматизации, аппаратура громкоговорящей связи по сети 220 В 50 Гц и котлы электронагревательные модульные. Аппаратура громкоговорящей связи обеспечивает доведение оперативной информации до персонала предприятия, учебного учреждения, организации в случае возникновения пожароопасной ситуации, угрозы террористического акта и в других экстремальных ситуациях.

Открыты филиалы кафедры систем автоматизированного проектирования и двигателей внутреннего сгорания Алтайского Государственного технического университета им И.И.Ползунова для конструкторско-технологической специализации студентов и выполнения преподавателями и студентами хоздоговорных работ по конструированию новой продукции.

Продукция завода в конкурсах на "Лучший алтайский товар" неизменно награждается дипломами и медалями.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров