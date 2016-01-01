Видео и фотофакты. В Барнауле большие силы МЧС несколько часов борются с сильнейшим пожаром на заводе

23 декабря с семи утра барнаульские пожарные борются с возгоранием в здании радиозавода. За пять часов пожар потушить так и не удалось.
Пожар возник в бытовом помещении административного здания предприятия. По сообщению МЧС, этой постройке уже 73 года, внутри нее очень много горючих материалов, в здании сложная планировка. Все это мешает бороться с огнем, который распространяется по вентиляционным каналам.
Так как для борьбы с огнем потребовалось много воды, пожарным пришлось проложить две магистральные линии от водоисточников, а для работы в заполненных густым дымом помещениях задействованы пять звеньев газодымозащитной службы.
В связи с большой площадью возгорания работа идёт по повышенному рангу сложности.
К полудню на месте происшествия работают 74 человека и 24 единицы техники, из них от МЧС - 59 человек, 20 единиц техники. Погибших, травмированных людей на месте происшествия нет. Одного человека эвакуировали из здания еще в восьмом часу утра.
По предварительной информации, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
ГИБДД по Барнаулу перекрыла движение транспорта по ул. Аносова от пр. Ленина до пр. Калинина и по нечетной стороне пр. Калинина от ул. Аносова до ул. Кулагина из-за пожара на радиозаводе.
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