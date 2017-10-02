Росавиация окончательно посчитала долги "ВИМ-Авиа"

Глава Росавиации также подтвердил, что новым гендиректором "ВИМ-Авиа" назначен экс-глава "Трансаэро" Александр Бурдин.

27 сентября Нерадько говорил, что долги "ВИМ-Авиа" по кредитам составляют 7 миллиардов рублей. Долг за топливо и аэропортовое обслуживание составляет 1 миллиард рублей.

"ВИМ-Авиа" занимает 10 место в России по числу перевезенных пассажиров. Массово задерживать рейсы компания начала 23 сентября. 25 сентября было возбуждено дело о мошенничестве. Следствие предполагает, что авиакомпания продавала билеты, зная, что не сможет выполнять рейсы.

Минтранс объявил, что фактически деятельность "ВИМ-Авиа" прекращена, окончательно полеты остановят с 16 октября. Совладелей компании Рашид Мурсекаев вместе с женой покинул страну. По делу о мошенничестве были задержаны генеральный директор "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.