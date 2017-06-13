Россияне стали больше осуждать проявление непатриотичности

Сотрудники всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что россияне осуждают непатриотичное поведение сильнее, чем три года назад. При этом опрошенные стали более толерантны к некоторым поступкам, сообщает сайт ВЦИОМ.
77% россиян считает, что нельзя называть патриотами людей, которые не чувствуют любви к России. 61% опрошенных то же самое думает про тех, кто не знает государственной символики страны.
Предыдущий опрос на тему патриотичности ВЦИОМ проводил в 2014 году. Тогда жители России терпимее относились к взяточникам. 66% опрошенных три года назад не назвали бы коррумпированных людей патриотами. Спустя три года, по результатам нового опроса, процент вырос до 77.
Среди поступков, которые можно отнести к проявлению непатриотизма, больше половины россиян назвали уклонение от службы в армии, работу в некоммерческой фирме, причисленной к категории "иностранных агентов", уклонение от уплаты налогов и желание переехать в другую страну.
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