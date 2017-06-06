В России стали меньше бить детей, но больше читать им нотации

По данным ВЦИОМ, нравоучения используют 80% опрошенных родителей. Еще одним действенным методом воспитания считается запрет на различные формы проведения досуга: 45% родителей в разных ситуациях вводят ограничения на просмотр телевизора, прослушивание музыки и прогулки. Ограничивают доступ к компьютеру 43%. Примерно столько же тех, кто думает, что им можно просматривать личную переписку подростка и содержимое его карманов.

Согласно исследованию, меры физического воздействия теряют свою актуальность: если в детстве в углу стояли 49% опрошенных россиян, то сами они наказывали так детей только 29%, шлепки и подзатыльники получали 37%, раздавали — 27%.

Самым редким наказанием оказалось лишение карманных денег — его используют только 13%.

Также в последние годы изменилось отношение жителей России к введению полной уголовной ответственности для 16-летних подростков (сейчас она наступает в 18 лет). Если в 2000 году тех, кто давал положительный ответ, было 73%, то в 2013-м — 62%, а в 2017-м — 48%.

Участие в опросе приняли 1,2 тыс. респондентов.