В Барнауле впервые начнет работать Школа родственников

Встречи будут проходить два раза в месяц на базе Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Их ведущими станут известные врачи-неврологи, психологи и юристы. Участников "Школы родственников" научат правильно заниматься с пострадавшими от инсульта, проводить логопедические занятия, обучать навыкам самообслуживания, расскажут приемы психокоррекции и дадут юридические советы об оформлении документов на инвалидность.

Юрий Овиденко,

директор "Благотворительного фонда по борьбе с инсультом":

К сожалению, в наше время инсульты ежедневно приводят к инвалидности сотни людей. Проблема в том, что даже после инфаркта человек, как правило, может сам есть и одеваться. А вот если он перенес инсульт, то многим вещам приходится учиться заново. И вот тут как раз задача родственников — эффективно помочь и поддержать. Мы расскажем, как правильно это сделать.

Специалисты уверены, что только непрерывные занятия родных с пострадавшим от инсульта помогут поставить его на ноги, потому что эффективных лекарственных препаратов для улучшения нейропластичности до сих пор нет.

Справка

В России каждый год врачи констатируют 450 тысяч случаев инсульта. До 50% пострадавших умирают в течение первого года после перенесенного заболевания, а до 80% остальных становятся инвалидами.