Здоровье

В Барнауле впервые начнет работать Школа родственников

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Сегодня, 12:52.
Здоровье

На следующей неделе в Барнауле появится "Школа родственников". Учениками станут родственники и близкие тех, кто пережил инсульт. Инициатором создания Школы выступил "Благотворительный фонд профессора Николая Назаренко по борьбе с инсультом".

Благодаря тромболитической терапии уже через несколько дней после инсульта Надежда Лапина чувствовала себя намного лучше.
Благодаря тромболитической терапии уже через несколько дней после инсульта Надежда Лапина чувствовала себя намного лучше. Фото : Анна Зайкова.

Встречи будут проходить два раза в месяц на базе Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Их ведущими станут известные врачи-неврологи, психологи и юристы. Участников "Школы родственников" научат правильно заниматься с пострадавшими от инсульта, проводить логопедические занятия, обучать навыкам самообслуживания, расскажут приемы психокоррекции и дадут юридические советы об оформлении документов на инвалидность.

Юрий Овиденко,
директор "Благотворительного фонда по борьбе с инсультом":

К сожалению, в наше время инсульты ежедневно приводят к инвалидности сотни людей. Проблема в том, что даже после инфаркта человек, как правило, может сам есть и одеваться. А вот если он перенес инсульт, то многим вещам приходится учиться заново. И вот тут как раз задача родственников — эффективно помочь и поддержать. Мы расскажем, как правильно это сделать.

Специалисты уверены, что только непрерывные занятия родных с пострадавшим от инсульта помогут поставить его на ноги, потому что эффективных лекарственных препаратов для улучшения нейропластичности до сих пор нет.

Справка

В России каждый год врачи констатируют 450 тысяч случаев инсульта. До 50% пострадавших умирают в течение первого года после перенесенного заболевания, а до 80% остальных становятся инвалидами.

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