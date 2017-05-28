В Барнауле впервые начнет работать Школа родственников

На следующей неделе в Барнауле появится "Школа родственников". Учениками станут родственники и близкие тех, кто пережил инсульт. Инициатором создания Школы выступил "Благотворительный фонд профессора Николая Назаренко по борьбе с инсультом".
Встречи будут проходить два раза в месяц на базе Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Их ведущими станут известные врачи-неврологи, психологи и юристы. Участников "Школы родственников" научат правильно заниматься с пострадавшими от инсульта, проводить логопедические занятия, обучать навыкам самообслуживания, расскажут приемы психокоррекции и дадут юридические советы об оформлении документов на инвалидность.
Юрий Овиденко,
директор "Благотворительного фонда по борьбе с инсультом":
К сожалению, в наше время инсульты ежедневно приводят к инвалидности сотни людей. Проблема в том, что даже после инфаркта человек, как правило, может сам есть и одеваться. А вот если он перенес инсульт, то многим вещам приходится учиться заново. И вот тут как раз задача родственников — эффективно помочь и поддержать. Мы расскажем, как правильно это сделать.
Специалисты уверены, что только непрерывные занятия родных с пострадавшим от инсульта помогут поставить его на ноги, потому что эффективных лекарственных препаратов для улучшения нейропластичности до сих пор нет.
Справка
В России каждый год врачи констатируют 450 тысяч случаев инсульта. До 50% пострадавших умирают в течение первого года после перенесенного заболевания, а до 80% остальных становятся инвалидами.
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