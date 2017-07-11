Россияне стали меньше экономить

Жители России стали меньше экономить на еде, одежде, обуви и даже отдыхе. К такому выводу пришли специалисты Института социологии РАН, пишет "Известия". По мнению экспертов, это связано с тем, что граждане адаптировались к текущей экономической ситуации.
Для этого исследования Институт социологии РАН опросил четыре тысячи респондентов от 18 лет и старше
Специалисты отмечают, что для улучшения материального положения россияне начали самостоятельно выращивать овощи и фрукты, соглашаться на разовые подработки и сдавать недвижимость в аренду. Отмечается, что у трети населения нет накоплений.
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что есть и позитивная тенденция в непростом экономическом положении россиян. По его мнению, это связан с тем, что с начала года реальные доходы россиян стали понемногу расти, поэтому они стали уверенными в своих тратах. Несмотря на это, социологи считают, что жители страны продолжают находиться в непростых экономических условиях, но многие сумели к ним адаптироваться.
По данным директора кадрово-консультационной компании "Рекконс" Эльмиры Давыдовой, за год ситуация на рынке труда практически не изменилась. Социолог и психолог Людмила Полянова отмечает, что жители нашей страны по-прежнему не планируют свою жизнь на годы вперед. Сегодня планирование ограничивается несколькими месяцами, в лучшем случае — годом–двумя.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще экономить на лекарствах и лечении.
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