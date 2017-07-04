У алтайских больниц и поликлиник накопился почти миллиард долгов

На встрече местных "единороссов" с руководством регионального минздрава, которая прошла 30 июня, политики напрямую спросили о том, сколько денег и почему задолжали местные больницы и поликлиники.

Ирина Долгова ответила, что кредиторская задолженность у медучреждений, конечно, есть, но, начиная с апреля 2017 года, она стабильно снижается.

На 1 июня она уменьшилась на 9%, или более чем на 60 млн рублей. Например, задолженность Суетской районной больницы, которая составляла более 14 млн рублей, ликвидирована полностью. Никаких долгов не осталось и у Благовещенской ЦРБ. Региональный минздрав уже взял под контроль все расходы в лечебных учреждениях и сам ежемесячно проводит мониторинг.

"Мы провели инвентаризацию всей собственности лечебных учреждений (зданий, сооружений, земельных участков, имущества) и дали рекомендации избавляться от собственности, которая используется неэффективно", – рассказала глава минздрава об одном из вариантов выхода из сложной финансовой ситуации. Она добавила, что экономия, в том числе, происходит благодаря централизованной закупке медикаментов, в том числе импортозамещающих.

Как сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия", министр здравоохранения рассказала, как ведется работа еще с 17 лечебными учреждениями, у которых кредиторская задолженность копится уже несколько лет. "Совместно с ТФОМС мы проводим оптимизацию расходов, рассматриваем принципы финансирования и ищем, что можно изменить", — сказала Долгова.

В планах у минздрава — провести масштабные оптимизационные мероприятия. Но главное, сделать это осторожно, чтобы избежать недовольства населения.

Теперь к контролю за ситуацией присоединилась рабочая группа "Единой России". Возглавил ее председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению и науке Александр Лазарев.