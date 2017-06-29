В Алтайском крае районная больница выплатила бизнесменам более 10 миллионов рублей

Делом занималась Алейская межрайонная прокуратура. Она установила, что Алейская центральная районная больница в 2016-2017 годах заключила государственные муниципальные контракты о поставке лекарственных средств и медикаментов с шестью представителями малого и среднего бизнеса.

Предприниматели в срок и в полном объеме свои обязательства исполнили, однако больница с ними не рассчиталась. Только после того, как межрайонный прокурор внес главврачу представление с требованием о незамедлительном погашении задолженности в ЦРБ провели перераспределение денежных средств и необходимых расходов. Трех сотрудников медучреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время задолженность, размер которой составил более 11 млн. рублей полностью погашена.