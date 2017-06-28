Думец Николай Герасименко предложил штрафовать за плевки в медработников

На пресс-конференции 27 июня Герасименко рассказал, что пока Госдума в первом и втором чтениях приняла поправки в административный и уголовный кодексы РФ, которые предусматривают наказание за нападение на медработников и блокирование машин скорой помощи.

Николай Герасименко,

депутат Госдумы РФ от Алтайского края:

Я не понимаю, почему за оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей наказание предусмотрено. Там серьезные штрафы. А вот за оскорбление врача никто ответственности не несет. Получается, в него можно плевать, кричать, обзывать и так далее. Чем он отличается от полицейского или главы администрации? Нужно пересмотреть этот момент. Врачи тоже испытывают стресс после моральных оскорблений. И как им в такой ситуации оказывать качественную медицинскую помощь?

Депутат подчеркнул, что одно дело, если медработник идет по улице без халата и с ним что-то случилось, и другое, когда он выполняет свои профессиональные обязанности. Того, кто помешал врачу именно во время работы нужно наказывать.

Согласно УК РФ, оскорбление представителей власти, к которым Герасименко предлагает отнести и медработников, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Пока, в соответствии с предложенными поправками, возможны только следующие наказания: за отказ пропустить "скорую" нарушитель заплатит штраф в 30 тысяч рублей и будет лишен водительских прав на срок от полутора до двух лет. Административная ответственность устанавливается и за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача в виде штрафа до 5 тысяч рублей и ареста до 15 суток.

Справка

В 2016 году в России зафиксировали 1226 случаев незаконных действий в отношении медицинских работников.