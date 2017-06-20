Депутат Елыкомов: "Врачи не хотят наказывать, а просят, чтобы им не мешали"

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, направленных на защиту медиков и пациентов. Документ предусматривает наказание за нападение на медработников или блокирование машин скорой помощи. Инициативу поддержали все фракции. Депутат от Алтайского края Валерий Елыкомов уверен, что законопроект не отложат в "долгий ящик" и во втором чтении его примут уже через месяц.
В частности, депутаты предложили направлять на принудительные работы или лишать свободы сроком до 4 лет в тех случаях, когда из-за нападения на медиков пациент погибает или получает серьезный вред здоровью.
Валерий Елыкомов,
депутат Госдумы от Алтайского края:
Поймите, врачебное сообщество не жаждет закона о наказаниях. Медикам нужно, чтобы им не мешали работать. И все. Очень жаль, что на пути докторов сегодня все чаще встречаются "мажоры", которые почему-то решили, что им все позволено.
В соответствии с предложенными поправками за отказ пропустить "скорую", если в результате медицинская помощь была оказана несвоевременно или не оказана вовсе, нарушитель заплатит штраф в 30 тысяч рублей и будет лишен водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Административная ответственность устанавливается и за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача в виде штрафа до 5 тысяч рублей и ареста до 15 суток. Также виновный может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Справка
В 2016 году в России зафиксировали 1226 случаев незаконных действий в отношении медицинских работников.
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