Депутат Елыкомов: "Врачи не хотят наказывать, а просят, чтобы им не мешали"

В частности, депутаты предложили направлять на принудительные работы или лишать свободы сроком до 4 лет в тех случаях, когда из-за нападения на медиков пациент погибает или получает серьезный вред здоровью.

Валерий Елыкомов,

депутат Госдумы от Алтайского края:

Поймите, врачебное сообщество не жаждет закона о наказаниях. Медикам нужно, чтобы им не мешали работать. И все. Очень жаль, что на пути докторов сегодня все чаще встречаются "мажоры", которые почему-то решили, что им все позволено.

В соответствии с предложенными поправками за отказ пропустить "скорую", если в результате медицинская помощь была оказана несвоевременно или не оказана вовсе, нарушитель заплатит штраф в 30 тысяч рублей и будет лишен водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Административная ответственность устанавливается и за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача в виде штрафа до 5 тысяч рублей и ареста до 15 суток. Также виновный может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Справка

В 2016 году в России зафиксировали 1226 случаев незаконных действий в отношении медицинских работников.