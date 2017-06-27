В рейтинге "информационной открытости" победили медорганизации, у которых даже нет сайтов

Рейтинг, который изучили эксперты ОНФ, был опубликован на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) и составлен на основе оценок общественных советов управлений здравоохранением субъектов РФ. Но там даже не были указаны источники информации и методы сбора данных ни по одному из 35 критериев оценки.

Его детальный анализ также показал, что рейтинг не включал в себя отзывы пациентов о работе той или иной организации. По мнению специалистов ОНФ, это не только свидетельствует о необъективности рейтинга, но и ставит под сомнение всю проделанную работу по оценке объектов социальной сферы.

Как рассказал директор Фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов, сокрытие сведений по сбору данных вызвало сомнения в качестве рейтинга. "Например, оказалось, что лидеры перечня медорганизаций, получившие максимальные 14 баллов за информацию на своих сайтах по критерию "Открытость и доступность информации об организации", согласно данным из рейтинга, вообще не имеют этих сайтов", - сообщил он.

В качестве примеров таких организаций эксперт назвал Сунженскую районную больницу №2 и Казачинскую районную больницу. Он добавил, что есть и такие "открытые" организации, чьи сайты не удалось обнаружить в интернете. Так, Центральная районная больница Брюховецкого района, не имеющая сайта, получила по информационной открытости 13 баллов из 14.

В пику этим исследованиям ОНФ запустил проект "Народная оценка качества" и дал возможность любому человеку поделиться своим мнением о поликлинике, школе или детском саде.