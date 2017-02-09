Российские учёные нашли способ замедлить старение с помощью сна

Биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН нашли способ замедлить старение организма, восстановив нормальную работу "энергостанций" клеток при помощи гормона мелатонина. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Biochimica et Biophysica Acta.
Учёные провели эксперименты на митохондриях из печени крыс и выяснили, что длительный прием мелатонина способствует закрытию пор в митохондриях и препятствует побегу ферментов. Постоянный прием мелатонина даже у старых животных улучшает функции митохондрий, рассказывают авторы открытия.
Митохондрии играют ключевую роль в процессе старения. Это "энергетические станции" клеток, обладающие собственной ДНК. Когда они плохо справляются со своими функциями, в клетках возникает хронический недостаток "энерговалюты", молекул АТФ, из-за чего возникают такие старческие заболевания, как болезнь Альцгеймера и диабет. До сих пор считалось, что эти болезни возникают из-за мутаций в ДНК митохондрий, которые нельзя повернуть вспять.
Ольга Крестинина из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино и ее коллеги по институту выяснили, что этот процесс связан не с мутациями, а с нарушениями в работе пор митохондрий, и поняли, что его можно замедлить при помощи одного из основных гормонов организма — мелатонина.
Крестинина и ее коллеги обратили внимание на одно общеизвестное свойство мелатонина: его концентрация в организме человека с возрастом постепенно понижается, чем, в частности, объясняется то, почему пожилые люди спят не так много, как молодежь. Эта простая мысль заставила ученых проверить, как изменится поведение молодых и престарелых митохондрий при повышении концентрации этого гормона, пишет РИА Новости.
Как объясняют биологи, с возрастом "энергостанции" клетки становятся более "дырявыми" — в них появляются поры, через которые митохондрии покидают "лишние" ионы кальция, накапливающиеся внутри них из-за того, что пожилые митохондрии хуже справляются со стрессом и появлением агрессивных молекул в своих пределах. Этот процесс со временем приводит к разрушению митохондрии и запуску программы самоуничтожения клетки.
Российские ученые предположили, что процесс можно замедлить, если доставить в митохондрию вещество, которое бы подавляло агрессивные молекулы и нормализовало уровень ионов внутри них. На роль такого вещества они выбрали мелатонин, предположив, что снижение его концентрации в старости может вызывать проблемы с митохондриями.
Как показали опыты на клетках крыс и пожилых животных, добавление мелатонина сохраняет внутри митохондрий критически важные ферменты, отвечающие за цикл сборки молекул АТФ внутри митохондрий и предотвращающие появление "ненужных" молекул, которые мешают миграциям ионов. В результате митохондрии "разбухали" и умирали гораздо медленнее, чем в нормальной ситуации.
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