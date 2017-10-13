Российского священника будут судить в Белоруссии за сутенерство

В суд в Белоруссии поступило уголовное дело в отношении священника из России, который пытался вывезти в Санкт-Петербург двух белорусских гражданок для занятия проституцией, сообщает "Интерфакс".
Дело рассмотрит суд Железнодорожного района Витебска. Фигурантом является 39-летний священнослужитель, гражданин РФ. Его задержали на автовокзале в Витебске в начале августа. Мужчина подозревается в попытке вывезти в Петербург двух жительниц Белоруссии 20 и 30 лет в качестве "живого товара" для занятия проституцией.
Расследование показало, что россиянин оказался замешан в вербовке "живого товара" и в другом областном городе Белоруссии — Гомеле. Так, в начале этого года он вел интернет-переписку с девушками из Белоруссии. Получив согласие на занятие проституцией 25-летней и 29-летней женщин, россиянин отправил в Гомель свою подельницу — 19-летнюю гражданку Таджикистана, которая должна была отправить белорусок на "место работы" в Россию.
Сразу после задержания россиянина стало известно, что речь идет об отце Николае (в миру Николай Киреев). По данным СМИ, священник служит в Петропавловском храме в Ленинградской области. На время следствия он запрещен в служении, пишет trud.ru.
Дело возбуждено по ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 УК Республики Беларусь (покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией). Максимальное наказание по этому обвинению — 10 лет лишения свободы.
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