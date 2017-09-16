РПЦ предлагает запретить общественным объединениям использовать слово "православный"

Московская патриархия предложила внести поправки в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" (№ 125-ФЗ), которые запретят любым общественным объединениям, не связанным напрямую с Русской православной церковью (РПЦ), включать в свои названия слово "православный".

"Организации, которые никак не связаны с религиозными общинами, не должны включать в свои наименования такого рода сведения, как мы полагаем", — заявила глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

По ее словам, "есть целый блок" коммерческих и некоммерческих организаций, которые включают в свои наименования слово "православный" и таким образом пытаются продемонстрировать свое "особое отношение к православной церкви", однако на деле никакого отношения к РПЦ не имеют. По мнению игуменьи, это создает ложное впечатление, будто такие организации работают "по благословению церковных иерархов", а их деятельность — "одобряется церковью, идет под ее эгидой".

"Поэтому мы хотим внести поправки, которые бы устанавливали монополию — монопольное, исключительное право религиозных организаций, связанных с ними физических лиц включать в свои наименования сведения о вероисповедании", — пояснила она. Игуменья Ксения не уточнила, о каких именно коммерческих или некоммерческих организациях идет речь.

Сообщение об инициативе РПЦ появилось на фоне скандала, связанного с фильмом Алексея Учителя "Матильда", против демонстрации которого на широком экране выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также ряд организаций, которые обозначают себя как "православные". Речь идет об организации "Христианское государство — Святая Русь", которое рассылало в кинотеатры письма с призывами не показывать фильм Учителя, а также о движении "Сорок сороков", выступившем организатором "Молитвенного стояния" против "Матильды".

Кроме того, неизвестными были предприняты попытки силового давления на киносети, которые собирались демонстрировать фильм Учителя, а также на него самого.