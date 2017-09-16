Рядом с Белокурихой начались археологические раскопки древнего захоронения

Руководит командой археологов из восьми человек (студенты, магистранты, научные сотрудники) Дмитрий Панин, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири АлтГУ.

Участок раскопа площадью 200 квадратных метров был выявлен после разведки, проведенной в начале 2017 года, когда началось строительство ЛЭП, которая даст электричество к объектам "Белокурихи-2". Из-за того, что были обнаружены потенциально интересные археологам объекты, строительство было приостановлено. Археологические работы профинансировала компания "Курорт Белокуриха", она помогает и сейчас, взяв на себя питание и проживание исследователей.

Они утверждают, что следы присутствия древних обитателей предгорья Алтая на участке видны невооруженным глазом. В его центре находится полукруглая каменная выкладка диаметром примерно восемь метров. Виден только небольшой ее фрагмент, остальное находится под грунтовой дорогой. Камня, которым она выложена, в этих местах нет, да и форма указывает, что это дело рук человека. Кое-где на поверхности можно увидеть фрагменты керамики. По предварительным оценкам археологов, это куски посуды, которые относятся к периоду раннего железного – позднего бронзового века.

Александр Федорук,

старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири АлтГУ:

Мы выбираем землю до материка, слоя грунта, который связан с концом плейстоцена – началом голоцена (12-15 тысяч лет до нашей эры). Убирается весь гумус, культурные напластования. Вполне возможно, что здесь находится погребение, но точно можно сказать, когда раскопаем.

Участок разбили на квадраты 5 на 5 метров. Помогает в исследовании местности магнитометрическая разведка. С помощью специального аппарата проводится геосканирование толщи земли на участке раскопа, что помогает без земляных работ определить потенциально интересные для исследователей места. Далее с аппарата данные загружаются на компьютер и обрабатываются с помощью специальной программы. Результаты геосканирования еще требуется правильно интерпретировать, что требует большого опыта. Этим занимается научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири Алтайского государственного университета Антон Редников.

Раскопки планируется провести в течение двух недель, если природа не внесет свои коррективы.

Археологи предупреждают желающих самостоятельно "покопать" древности: сейчас за это предусмотрена уголовная ответственность. И смысла в любительских раскопках нет: погребения под Белокурихой не содержат украшений из драгоценных металлов и камней. Для историков же найденные материалы могут представлять огромную ценность. Например, после раскопок в Денисовой пещере удалось обнаружить новый вид человека по найденному фрагменту фаланги пальца.