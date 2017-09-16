Рядом с Белокурихой начались археологические раскопки древнего захоронения

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Сегодня, 08:58.
Жизнь

Недалеко от Белокурихи команда археологов из АлтГУ проводит раскопки участка, на котором по предварительным данным может находиться древнее захоронение. Ученые предполагают, что оно относится к периоду от эпохи бронзы до Средневековья. Также неподалеку были обнаружены следы поселения. В будущем планируется превратить его в доступный для посещения туристический объект.

Под Белокурихой проводят археологические раскопки.
Под Белокурихой проводят археологические раскопки. Фото из архива редакции.

Руководит командой археологов из восьми человек (студенты, магистранты, научные сотрудники) Дмитрий Панин, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири АлтГУ.

Участок раскопа площадью 200 квадратных метров был выявлен после разведки, проведенной в начале 2017 года, когда началось строительство ЛЭП, которая даст электричество к объектам "Белокурихи-2". Из-за того, что были обнаружены потенциально интересные археологам объекты, строительство было приостановлено. Археологические работы профинансировала компания "Курорт Белокуриха", она помогает и сейчас, взяв на себя питание и проживание исследователей. 

Под Белокурихой проводят археологические раскопки.
Под Белокурихой проводят археологические раскопки.

Они утверждают, что следы присутствия древних обитателей предгорья Алтая на участке видны невооруженным глазом. В его центре находится полукруглая каменная выкладка диаметром примерно восемь метров. Виден только небольшой ее фрагмент, остальное находится под грунтовой дорогой. Камня, которым она выложена, в этих местах нет, да и форма указывает, что это дело рук человека. Кое-где на поверхности можно увидеть фрагменты керамики. По предварительным оценкам археологов, это куски посуды, которые относятся к периоду раннего  железного – позднего бронзового века.

Александр Федорук,
старший научный сотрудник лаборатории  междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири АлтГУ:

Мы выбираем землю до материка, слоя грунта, который связан с концом плейстоцена – началом голоцена (12-15 тысяч лет до нашей эры). Убирается весь гумус, культурные напластования. Вполне возможно, что здесь находится погребение, но точно можно сказать, когда раскопаем.

Участок разбили на квадраты 5 на 5 метров. Помогает в исследовании местности магнитометрическая разведка. С помощью специального аппарата проводится геосканирование толщи земли на участке раскопа, что помогает без земляных работ определить потенциально интересные для исследователей места. Далее с аппарата данные загружаются на компьютер и обрабатываются с помощью специальной программы. Результаты геосканирования еще требуется правильно интерпретировать, что требует большого опыта. Этим занимается научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири Алтайского государственного университета Антон Редников.

Под Белокурихой проводят археологические раскопки.
Под Белокурихой проводят археологические раскопки.

Раскопки планируется провести в течение двух недель, если природа не внесет свои коррективы.

Археологи предупреждают желающих самостоятельно "покопать" древности: сейчас за это предусмотрена уголовная ответственность. И смысла в любительских раскопках нет: погребения под Белокурихой не содержат украшений из драгоценных металлов и камней. Для историков же найденные материалы могут представлять огромную ценность. Например, после раскопок в Денисовой пещере удалось обнаружить новый вид человека по найденному фрагменту фаланги пальца.  

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