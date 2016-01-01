Сахалин договаривается с Японией вместе осваивать Курилы

В частности, документ предполагает свободные приграничные перемещения между соседствующими регионами — Сахалином и Хоккайдо. Некоторые инициативы уже разработаны и даже приняты. Например: с Нового года между Россией и Японией будет упрощен визовый режим.

Бизнес заинтересован в развитии отношений между этими территориями. Например, японская корпорация JGC подтвердила намерения построить на юге Сахалина микрозавод по сжижению природного газа. Японская SojitsCorporation готова совместно с "Восточной горнорудной компанией" вкладывать средства в проекты по увеличению добычи угля на Сахалине. Mitsui и ChiodaCorporation помогут области разработать мастер-план по эффективному использованию природного газа.

Также пресс-служба отмечает, что стороны уже договорились продолжить совместную работу по восьми направлениям плана сотрудничества, который ранее предложила японская сторона. Он включает в себя развитие транспортной и портовой инфраструктуры, создание медицинских центров, расширение туристических связей, содействие в освоении российского Дальнего Востока, реализацию проектов в области энергетики и сельского хозяйства.

Напомним, президент России призвал к урегулированию спора с Японией в вопросе по Южным Курилам. Он подчеркнул, что прекращение территориального спора по островам в интересах обеих стран.