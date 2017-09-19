Санаторий "Корона Алтая" на острове в Катуни вновь сменит владельца

Компания "Росбыттехника", развивавшая в Сибири сеть магазинов "5 элемент", купила санаторий "Корона Алтая"в январе 2013 года за 109,1 млн рублей при начальной цене 209,9 млн. Но затем у компании начались проблемы.

1 марта 2017 года "Росбыттехника" признана банкротом. И конкурсный управляющий Сергей Царев начал выставлять принадлежащую ей недвижимость на торги.

Самый дорогой

Altapress.ru уже сообщал, что на Алтае массово продаются туристические базы. Но самый дорогой объект отрасли, который попал в наш обзор, стоил 26,5 млн рублей — это была база отдыха "Уймонская Жемчужина" в Усть-Коксинском районе.

Очевидно, санаторий "Корона Алтая" на 48 номеров — объект другого уровня. Его первый владелец изначально позиционировал его как пятизвездочный комплекс.

Правда, судя по отзывам об этом санатории в соцсети ВКонтакте, до уровня пяти звезд он все же не дотягивает: "Друзья,это совершенно не 5*: в номере студия не работает телефон, чтобы связаться с ресепшен надо бегать вниз каждый раз. Понадобилось отправить почту и в итоге wifi ждала 2 часа, он не работал. Завтраки почему-то с 9 утра, это при том, что в 5* всегда с 7", — написала одна из посетительниц. Комментариев на ее пост не было.

Так или иначе, в здании пять этажей, общая его площадь 5,2 тыс. кв. метров. В этот же лот, кроме здания санатория, входит еще и право аренды участка до 2062 года площадью 24 тыс. кв. метров.

Торги не состоялись

Оба объекта выставили на торги июле. Начальная цена — 282,87 млн рублей, комплекс находится в залоге у банка "Финсервис". Но 4 сентября, когда прошел аукцион, на торги не допустили ни одной заявки. Это и стало причиной того, что торги не состоялись. Так что теперь объект будет выставлен на торги вновь.

Согласно положению об условиях продажи "Короны Алтая", на повторных торгах цена будет снижена на 10%, то есть примерно до 254 млн рублей. Если объект не будет продан на повторных торгах, залоговый кредитор может оставить имущество себе или он будет продаваться посредством публичного предложения. Торги начнутся с 254 млн рублей, цена может быть снижена не более чем на 30% от начальной цены (282,87 млн).

Впрочем, на сегодня повторные торги еще не объявлены. Ведутся они на электронной площадке www.nistp.ru, организатор торгов – компания "БСгрупп"

История объекта

У "Короны Алтая" не очень давняя, но драматическая история. Построил ее на острове Пихтовый на Катуни предприниматель из Советского района Генрих Еганян. Торжественное открытие состоялось 20 сентября 2008 года, участвовали в нем VIP-персоны.

Золотую ленточку разрезали тогдашний глава алтайского Сбербанка Владимир Песоцкий и глава администрации Алтайского района Виктор Коршунов. Актеры в образах придворных дам и кавалеров развлекали гостей светскими танцами под звуки менуэта и полонеза.

В дальнейшем Еганяна обвинили в мошенничестве, связанном с получением возмещения налога на добавленную стоимость при строительстве санатория. Долгое время он находился в СИЗО, а компания "Зори", владевшая объектом, в 2011 году признана банкротом. В ходе продажи имущества компании продали и этот объект за 109 млн. рублей.

При этом, судя по материалам суда по делу о мошенничестве Еганяна, на строительство "Короны Алтая" и моста на остров Пихтовый было потрачено 1,3-1,5 млрд. рублей.