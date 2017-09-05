Сельчанка из Алтайского края винит врачей районной ЦРБ в гибели её 23-летней дочери

3 августа 2017 года в районной больнице Усть-Калманского района скончалась 23-летняя молодая женщина, прибывшая в учреждение с ухудшением состояния здоровья из-за хронического заболевания. Иных обстоятельств следствие пока не раскрывает.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит оценить полноту и правильность оказанных услуг пациентке и дать действиям врачей юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.