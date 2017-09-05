Сельчанка из Алтайского края винит врачей районной ЦРБ в гибели её 23-летней дочери

1164
Сегодня, 09:26.
Происшествия

СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по обращению местной жительницы. Женщина из Усть-Калманского района считает, что ее дочери некачественно оказали медицинскую помощь в районной больнице.

Операция в больнице.
Операция в больнице. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

3 августа 2017 года в районной больнице Усть-Калманского района скончалась 23-летняя молодая женщина, прибывшая в учреждение с ухудшением состояния здоровья из-за хронического заболевания. Иных обстоятельств следствие пока не раскрывает.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит оценить полноту и правильность оказанных услуг пациентке и дать действиям врачей юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров