Сельчанка из Алтайского края винит врачей районной ЦРБ в гибели её 23-летней дочери

СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по обращению местной жительницы. Женщина из Усть-Калманского района считает, что ее дочери некачественно оказали медицинскую помощь в районной больнице.
3 августа 2017 года в районной больнице Усть-Калманского района скончалась 23-летняя молодая женщина, прибывшая в учреждение с ухудшением состояния здоровья из-за хронического заболевания. Иных обстоятельств следствие пока не раскрывает.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит оценить полноту и правильность оказанных услуг пациентке и дать действиям врачей юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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