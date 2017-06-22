Семья из Барнаула, у которой "взорвался" дом, просит о помощи

В Барнауле восемь человек остались без крыши над головой, после того, как вечером 21 июня в частном доме по улице Колядо произошел взрыв газового баллона.
В доме на трех хозяев жили пожилая женщина и две семьи. Пенсионерка, которая больше всего пострадала при взрыве, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Одна семья свместе с ребенком уехала жить на дачу.
Второй семье — супругам Пришва и двум их дочерям жить негде. Ночь с 21 на 22 июня они провели у родственников в однокомнатной квартире. В настоящее время Александра Пришла ходит по инстанциям и оформляет необходимые документы. Когда им выделят жилье из резервного фонда в Барнауле пока неизвестно.
Александра Пришва,
жительница взорвавшегося дома, пострадавшая:
Хорошо, что мы успели забрать некоторые вещи и документы, так как собирались уезжать. Дом рухнул на наших глазах — только сели в машину, даже не успели отъехать. То, что все живы — чудо какое-то. Но жить теперь негде.
Семья обращается ко всем неравнодушным оказать финансовую помощь:
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