Семья из Барнаула, у которой "взорвался" дом, просит о помощи

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Сегодня, 16:46.
Происшествия

В Барнауле восемь человек остались без крыши над головой, после того, как вечером 21 июня в частном доме по улице Колядо произошел взрыв газового баллона.

Взрыв дома.
Взрыв дома. Фото: Barnaul22.

В доме на трех хозяев жили пожилая женщина и две семьи. Пенсионерка, которая больше всего пострадала при взрыве, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Одна семья свместе с ребенком уехала жить на дачу.

Второй семье — супругам Пришва и двум их дочерям жить негде. Ночь с 21 на 22 июня они провели у родственников в однокомнатной квартире. В настоящее время Александра Пришла ходит по инстанциям и оформляет необходимые документы. Когда им выделят жилье из резервного фонда в Барнауле пока неизвестно.

Александра Пришва,
жительница взорвавшегося дома, пострадавшая:

Хорошо, что мы успели забрать некоторые вещи и документы, так как собирались уезжать. Дом рухнул на наших глазах — только сели в машину, даже не успели отъехать. То, что все живы — чудо какое-то. Но жить теперь негде.

Семья обращается ко всем неравнодушным оказать финансовую помощь:

Номер карты Сбербанка: 4817 7600 0268 13 22 (Пришва Александра Владимировна).

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