Сенсационное исследование: если дрожать от холода, можно похудеть

Про дрожании от холода в организме человека вырабатывается тепло. То есть, в это время расходуется энергия, как при занятии спортом. К такому выводу пришел австралийского эндокринолог Пол Ли. Это натолкнуло ученого на мысль, что при дрожании человек сжигает жир, что помогает терять вес.
Как предлагает эндокринолог, если ежедневно дрожать по 15 минут, это поможет стать стройнее, пишет Runews24.ru.
Исследователь полагает, что ежедневное дрожание от холода на протяжении 15 минут поможет людям стать стройнее. Кстати, человек начинает дрожать уже при температуре +15.
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