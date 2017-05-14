Сергей Шубенков впервые выступил на международных соревнованиях после отстранения

Дистанцию в 110 метров с барьерами барнаулец преодолел за 13,35 секунды. Победителем стал Омар Маклеод из Ямайки, финишировавший с результатом 13,09 секунды, сообщает ТАСС.

Шубенков рассказал, что соперники встретили его тепло, а "некоторые даже обниматься полезли". Несмотря на пятое место, спортсмен доволен результатом.

Сергей Шубенков,

российский легкоатлет:

Признаюсь, сегодня у меня было такое волнение, как будто я соревнуюсь на таком уровне в первый раз. Да и непонятно было, готов я к конкуренции сегодня или нет. Частично у меня сегодня все задуманное не получилось. Но было очень приятно вернуться.

11 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила к участию в международных соревнованиях Сергея Шубенкова и еще нескольких россиян под нейтральным флагом.

После этого спортсмен заявил, что эти 1,5 года были самыми тяжелыми в его жизни. Однако он продолжал тренироваться и намерен выиграть в августе Чемпионат мира.

В ближайших планах российского бегуна значатся турнир в американском Юджине 27 мая, этапа "Бриллиантовой лиги" в Риме 8 мая и Париже 1 июля, а также этап Гран-при Международной федерации легкой атлетики (IAAF) "Золотая шиповка", который пройдет 27-28 июня в чешской Остраве. Чемпионат мира-2017 пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа, отмечает "РГ".