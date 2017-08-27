Сын алтайского вице-премьера Андрея Щукина подрался на льду

Кирилл Щукин, уроженец Барнаула, сейчас играет за новокузнецкий "Металлург". В ходе игры он подрался со Станиславом Заборниковым, игроком красноярского "Сокола". В результате столкновения у красноярского хоккеиста была рассечена кисть, а у игрока "Металлурга" разбит нос.

Встреча команд закончилась со счетом 3:1 в пользу хоккейного клуба из Красноярска.