Сын алтайского вице-премьера Андрея Щукина подрался на льду

В ходе хоккейного матча между новокузнецким "Металлургом" и красноярским "Соколом" произошла драка игроков, одним из которых был Кирилл Щукин, сын вице-премьера Андрея Щукина, сообщает сайт sport-42.ru
Кирилл Щукин, уроженец Барнаула, сейчас играет за новокузнецкий "Металлург". В ходе игры он подрался со Станиславом Заборниковым, игроком красноярского "Сокола". В результате столкновения у красноярского хоккеиста была рассечена кисть, а у игрока "Металлурга" разбит нос.
Встреча команд закончилась со счетом 3:1 в пользу хоккейного клуба из Красноярска.
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