Синоптики обещают жителям Алтайского края ливни с сильным ветром

21 июня на большей части Алтайского края пройдут дожди. Возможны грозы, при которых местами может возникнуть сильный ливневый дождь и град.
Воздух в пятницу прогреется до +23...+28 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с с усилением до 18 м/с.
В Барнауле дождь возможен во второй половине дня. Синоптики не исключают грозу и град. Температура в краевой столице ожидается +23...+25. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
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