Синоптики обещают жителям Алтайского края ливни с сильным ветром

Воздух в пятницу прогреется до +23...+28 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с с усилением до 18 м/с.

В Барнауле дождь возможен во второй половине дня. Синоптики не исключают грозу и град. Температура в краевой столице ожидается +23...+25. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.