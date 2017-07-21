Синоптики обещают жителям Алтайского края ливни с сильным ветром

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Сегодня, 06:15.
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21 июня на большей части Алтайского края пройдут дожди. Возможны грозы, при которых местами может возникнуть сильный ливневый дождь и град.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

Воздух в пятницу прогреется до +23...+28 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с с усилением до 18 м/с.

В Барнауле дождь возможен во второй половине дня. Синоптики не исключают грозу и град. Температура в краевой столице ожидается +23...+25. Ветер юго-западный, 7-12  м/с.

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