Синоптики рассказали, почему по Алтаю пронесся торнадо

Судя по картинке — это настоящий смерч. Это сильный вихрь, своего рода гигантская воздушная воронка, образующаяся под кучевыми облаками по причине разности атмосферного давления. Образуется такой смерч, как правило, при резком вторжении холода на теплую воздушную массу. Вот и сейчас проходил холодный атмосферный фронт. Смерчи прогнозировать очень трудно, они бывают над сушей редко.

Так в Алтайском крае, накануне днем была жара, температура превышала +25 градусов, а 30 мая температура понизилась на 10-15 градусов, в 16 часов местного времени в Барнауле, например, было всего +12. Накануне было передано по Алтайскому краю штормовое предупреждение: во второй половине дня 30 мая и 31 мая в Алтайском крае дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра 15-20 м/с, местами шквалы до 25 м/с.