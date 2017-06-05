Синоптики рассказали, почему по Алтаю пронесся торнадо

30 мая в Алтайском крае бушевал шторм, в отдельных районах порывы ветра достигали 34 м/с. Шторм сопровождался проливным дождем, грозами и градом. А в Немецком национальном районе у села Глушковка жители увидели настоящий торнадо. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина объяснила, как в наш край пришел этот ураган.
Людмила Паршина,
заведующая лабораторией Гидрометцентра:
Судя по картинке — это настоящий смерч. Это сильный вихрь, своего рода гигантская воздушная воронка, образующаяся под кучевыми облаками по причине разности атмосферного давления. Образуется такой смерч, как правило, при резком вторжении холода на теплую воздушную массу. Вот и сейчас проходил холодный атмосферный фронт. Смерчи прогнозировать очень трудно, они бывают над сушей редко.
Так в Алтайском крае, накануне днем была жара, температура превышала +25 градусов, а 30 мая температура понизилась на 10-15 градусов, в 16 часов местного времени в Барнауле, например, было всего +12. Накануне было передано по Алтайскому краю штормовое предупреждение: во второй половине дня 30 мая и 31 мая в Алтайском крае дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра 15-20 м/с, местами шквалы до 25 м/с.
Местные жители сообщили, что в Алтайском каре из-за непогоды образовался настоящий торнадо. Разгул стихии зафиксировали на видео жители села Гришковка. Инцидент произошел 30 мая. По данным СМИ, никакого ущерба торнадо жителям села не нанес. Информации о пострадавших также не поступало. #новости #алтай #алтайскийкрай #видео #торнадо #блокнот #сми
Справка
Смерч и торнадо — это разные названия одного явления. Иногда вихрь, образовавшийся на море, называют смерчем, а на суше — торнадо. Атмосферные вихри, аналогичные смерчам, но образующиеся в Европе, называют тромбами. Но чаще все эти три понятия рассматриваются как синонимы.
Смерч — это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Развитие смерча из облака отличает его от некоторых внешне подобных и также различных по природе явлений, например смерче-вихрей и пыльных (песчаных) вихрей. Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300—400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20—30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5—3 км. Слово "смерч" происходит от древнерусского смьрчь, смърчь — "облако".
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