Видео и фотофакты. Как по Алтаю пронесся торнадо

30 мая по Алтайскому краю пронесся разрушительный шторм, во время которого порывы ветра достигали 122,4 км/ч (34 м/с). Вместе с ветром на жителей региона обрушился ливень и гремели грозы. А на западе края в Немецком национальном районе возле села Грушковка пронесся смерч.
Пора строить бункер, друзья. #Repost @instaaltay (@get_repost) ・・・ 📰 #instaaltay_news 🚨 🌪Настоящий торнадо прошёл в Алтайском крае.🌪 Немецкий Национальный район, с. Гришковка. Хорошо хоть не зашел в село😨😱 Источник: barnaul22 #торнадо #смерч #НемецкийНациональныйрайон #новости #news#Алтай #Сибирь#Россия #ГорноАлтайск#Barnaul#Барнаул#Бийск#Altay#Белокуриха#Likes#FollowMe#Traveling#горныйалтай#весна#май#relaxing#Чемал#nature#Артыбаш#горы#обь#life
Также жители района делятся в соцсетях снимками выпавшего града размером с перепелиное яйцо.
Алтайские синоптики не смогли прокомментировать редакции altapress.ru почему появилось торнадо в Немецком районе, так как в краевой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данных об этом явлении не поступало.
Смерч — это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Развитие смерча из облака отличает его от некоторых внешне подобных и также различных по природе явлений, например смерче-вихрей и пыльных (песчаных) вихрей. Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300—400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20—30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5—3 км. Слово "смерч" происходит от древнерусского смьрчь, смърчь — "облако".
Смерч и торнадо — это разные названия одного явления. Иногда вихрь, образовавшийся на море, называют смерчем, а на суше — торнадо. Атмосферные вихри, аналогичные смерчам, но образующиеся в Европе, называют тромбами. Но чаще все эти три понятия рассматриваются как синонимы.
Смерч может возникнуть при поступлении тёплого воздуха, насыщенного водяным паром, когда происходит соприкосновение тёплого влажного с холодным сухим "куполом", образовавшимся над холодными участками поверхности земли или моря. В месте соприкосновения происходит конденсация водяного пара, при этом образуются дождевые капли и выделяется тепло, локально нагревающее воздух. Нагретый воздух устремляется вверх, создавая зону разрежения. В эту зону разрежения втягивается близлежащий теплый влажный воздух облака и нижележащий холодный воздух, что приводит к лавинообразному развитию процесса и выделению значительной энергии. В результате этого образуется характерная воронка. Холодный воздух, затягиваемый в зону разрежения, ещё более охлаждается. Опускаясь вниз, воронка достигает поверхности земли, в зону разрежения втягивается всё, что может быть поднято воздушным потоком. Сама зона разрежения перемещается в сторону, откуда поступает больший объём холодного воздуха. Воронка двигается, причудливо изгибаясь, касаясь поверхности земли. Осадки при этом относительно небольшие.
Время существования смерча различно и колеблется от нескольких минут до нескольких часов (в исключительных случаях). Скорость продвижения смерчей также различна, в среднем — 40—60 км/ч (в очень редких случаях может достигать 480 км/ч).
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